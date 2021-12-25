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柯建銘致詞指在野黨反對大新竹發展 高虹安回嗆

2021/12/25 13:58（12/25 15:06 更新）
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新竹市政府攜手科技部推動「竹科X基地」，首動大樓25日正式開工，民進黨立委柯建銘（右）出席致詞。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月25日
新竹市政府攜手科技部推動「竹科X基地」，首動大樓25日正式開工，民進黨立委柯建銘（右）出席致詞。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月25日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）立委柯建銘今天出席竹科X基地首棟大樓動土典禮時致詞說，在野黨團將地方制度法修正草案退回程序委員會，這樣的反對是為了一己之私，遭到坐在台下的立委高虹安回嗆。

新竹市政府攜手科技部推動「竹科X基地」，首動大樓今天正式開工，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠、立委柯建銘、新竹市長林智堅與產業代表均出席動土典禮。

柯建銘致詞時說，新竹市城市治理包含科學園區等產業，面對新的調整時當然要進入二讀，但國民黨說（地方制度法第4條條文修正）要退回委員會審查。他說，這樣的反對，就是為了一己之私。

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坐在台下的立委高虹安高喊回嗆「你才一己之私」，場面一度尷尬。柯建銘隨後表示，未來大家要爭取選民支持比較重要，也說「抱歉，今天講話比較嚴厲。」雙方會後仍持續為此事在台下爭論。

高虹安會後接受媒體聯訪表示，她沒有被安排致詞，因對柯建銘的致詞內容不能接受，所以想在台下直接讓大家知道，他們並沒有反對新竹發展，而是反對倉促、草率立法程序。（編輯：李錫璋）1101225

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