綠委拋大選與修憲複決合併 藍：又要打臉自己

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院修憲委員會召委管碧玲今天拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，要求國民黨公開表態。國民黨立法院黨團書記長陳玉珍今天回應說，民進黨才剛否決公投綁大選，「現在又要打臉自己了嗎？」

民進黨立委管碧玲今天拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，要求國民黨公開表態。立法院秘書長林志嘉表示，立法院長游錫堃27日將召集協商修憲議題。

對此，陳玉珍晚間接受中央社採訪時表示，民進黨否定公投綁大選，現在又要大選與修憲複決合併舉行，想法非常矛盾，難道不擔心投票亂象再度發生，呼籲民進黨不要每天做打臉自己的事。

陳玉珍指出，公投是對政策的複決，憲法複決則是決定國家基本大法，雖然是更高的層次，但兩者都是同性質的行為，她不解為何公投不能綁大選，憲法複決卻可以。

國民黨立法院團總召費鴻泰則說，修憲召委會議已在運作，不解游錫堃為何還要召開協商；對於修憲議題，他會先傾聽民眾的意見及反映，再做後續的計畫與打算。（編輯：林克倫、楊凱翔）1101225