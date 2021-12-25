綠提修憲複決綁2022選舉 游錫堃27日召集協商

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（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲今天拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，要求國民黨公開表態。立法院秘書長林志嘉表示，立法院長游錫堃27日將召集協商修憲議題。

今天是行憲紀念日，中國國民黨主席朱立倫表示，民主憲政正危在旦夕；並提出修憲主張，除提高立法院對考、監委員的同意門檻外，並將選舉與被選舉權年齡降到18歲。

依據憲法增修條文規定，須經立法院立法委員1/4（29席）提議，3/4（85席）出席，及出席委員3/4（64席）的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數。

依民進黨團目前席次，尚無法獨力推動修憲案，立法院修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲下午受訪表示，修憲這件事只要國民黨反對就沒機會，決定權在國民黨手中。

她說明，民進黨認為修憲複決應與2022年地方選舉合併舉行，主要是下修公民權至18歲，這項修憲案比較具有急迫性，修憲複決綁大選與公投綁大選兩者不同。

管碧玲列出三點理由，說明兩者不同之處，第一，修憲只有一題不會有第二題，出了立法院才能進行公民複決，不像公投案可以有5題、10題。

第二，她表示，修憲案的提出必須3/4立委都同意，具有高度共識，不會有對立與衝突。

第三，修憲提案不會有候選人兼連署人的問題，候選人不可能變成修憲提案連署人，造成制度不相容的問題。

管碧玲表示，基於這三項原因，修憲案與大選綁在一起，與公投綁大選完全不一樣，民進黨才會推2022年大選與修憲複決合併舉行。

管碧玲說，明年1月立法院臨時會，修憲提案如果沒有出委員會，要與2022地方選舉合併舉行就不可能了，可能要等到公投年2023年或2024大選，到底哪一年要推修憲複決，國民黨總要講出一個時間，「命運全部操在國民黨手中」。

對於立法院修憲委員會至今議事仍無進度，管碧玲說，好幾次發了會議通知，發了又收回，最後一次國民黨立委願意來，又吵說主席應該由誰擔任，吵到最後就說送院長協商。

林志嘉晚間受訪表示，民進黨團修憲提案已經付委，院長游錫堃將於下週一（27日）下午1時召集朝野協商，討論修憲相關事宜。

民進黨團修憲草案包括將公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院、監察院；調整第16任總統、副總統的任期，從民國117年5月19日，調整為117年2月29日止，縮短當選後就職前的等待期，避免看守交接期過長，並降低立院修憲和公民複決門檻。（編輯：楊凱翔）1101225