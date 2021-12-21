憲法訴訟法111年1月4日上路 人民可個案聲請釋憲

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司法院21日舉行例行記者會，由大法官書記處長許辰舟（右）專題報告「憲法訴訟法111年1月4日施行，完善憲法審查制度」，重點包括立委提案釋憲門檻從立委現有總額1/3降為1/4，且人民可就個案聲請釋憲。中央社記者劉世怡攝 110年12月21日

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（中央社記者劉世怡台北21日電）司法院今天說，明年1月4日施行「憲法訴訟法」，建立裁判憲法審查制度，此為特殊憲法救濟制度，非救濟冤案，也非第四審，而人民可就「個案」終局裁判後6個月內聲請釋憲。

司法院今天召開例行記者會，由大法官書記處處長許辰舟以專題報告「憲法訴訟法111年1月4日施行，完善憲法審查制度」，重點包括立法委員提案釋憲門檻從立委現有總額1/3，降為1/4，而且人民可就個案聲請釋憲。

許辰舟表示，新制由15位大法官組成「憲法法庭」，取代原有的「大法官會議」，審理程序將全面司法化、裁判化及法庭化，以嚴謹訴訟程序與法院性質運作模式，審理憲法訴訟案件，亦即現行司法院大法官以會議方式解釋憲法制度，將走入歷史。

許辰舟解釋，新建「裁判憲法審查」制度，是指大法官憲法審查客體從原本法律、命令，藉由新制，擴及於法院確定終局裁判，使人民可個案聲請釋憲。

裁判憲法審查聲請要件有3個重點，首先，人民依法律規定用盡審級救濟程序，受到不利確定終局裁判；其次，認為確定終局裁判所適用法律或命令違反憲法，或裁判本身違憲；最後，在確定終局裁判送達後6個月內提出聲請。後續認定符合憲法重要性及為貫徹聲請人基本權利所必要，就會受理要件。

許辰舟指出，憲法法庭受理後認定個案原確定裁判違憲的話（不論法律及法令是否違憲）將廢棄原確定終局裁判，發回管轄法院；案件當事人不須透過再審方式重啟訴訟。因效力只限個案，因此類似案件當事人則可先審酌目前是否為收受確定終局裁判後6個月期間，若是，應以個案方式聲請釋憲，若不是，則可提出成功釋憲個案為證據，向法院提出再審。

許辰舟指出，在新制前，大法官曾有一件「裁判憲法審查」案例「鄧元貞重婚案」，也就是釋字第242號解釋，這件特殊處在於法律（民法規定一夫一妻，不得重婚，前婚配偶可以去撤銷後婚配偶，以前婚配偶為準）並沒有違憲，但是法律適用在鄧元貞的具體個案上卻產生問題。

鄧元貞與元配在中國結婚，但因國共內戰等而隻身隨國民政府來台，多年聯絡不上元配後，在台與另名女子結婚。未料元配委託律師在台打官司，訴請撤銷鄧元貞在台婚姻效力。

許辰舟說，鄧元貞會有前、後婚配偶，是因兩岸分治情況造成，屬國家重大變故。釋字第242號解釋，認為「惟」國家遭遇重大變故，在夫妻隔離，相聚無期情況下所發生重婚事件，與一般重婚事件不同，若撤銷這種有長期實際共同生活事實後婚姻關係，反足妨害社會秩序，與憲法第22條保障人民自由及權利規定有所牴觸。原本敗訴定讞的鄧元貞，因此解釋經再審後，恢復其在台婚姻效力。

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許辰舟提及，新舊法過渡時期，必須兼顧當事人權益保護，因此已依舊制（司法院大法官審理案件法）聲請大法官解釋尚未審理終結的案件（目前為384件，後經決議是否受理程序預估年底為少於300件），將依新制由憲法法庭裁判終結。

許辰舟指出，憲法訴訟新制上路後，大法官審理案件類型增加、程序也有變革，預料憲法法庭審判業務質與量均將增加，其中因人民可個案聲請釋憲，不一定要委任律師，且聲請門檻低，不用繳裁判費又可在線上辦理聲請，預估明年1月4日至7月4日間，案件會大量增加。（編輯：方沛清）1101221