駐福岡處長陳銘俊憶921 感動日本伸援手處處溫情

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本產經新聞今天刊登台北駐福岡辦事處處長陳銘俊文章，他文內提及過去駐日期間台灣遭逢921，遇到匿名大阪青年為台募捐、日本政府派出最多救難隊馳援，令他十分感動。

陳銘俊今年10月就任台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處處長，這是他繼任職於大阪與東京後，第3次奉派赴日。

陳銘俊在產經新聞的文中提到，因為九州與山口地區許多人士「友台」，雖公務繁忙，但他每天會晤不同人士，從中獲得許多活力；他回憶過去駐日經驗表示，至今仍在意22年前曾在大阪偶遇的青年。

陳銘俊表示，1999年9月21日台灣發生「921大地震」，造成約2500人死亡，是20世紀台灣最大地震，他當時任職於台北駐大阪經濟文化辦事處，經過辦事處所在大樓的電梯前時，一位頭髮蓬亂的青年從電梯走出來，衣著也稱不上高級，讓他心裡多少覺得可疑。

這名青年表明想去台灣辦事處，陳銘俊便請青年進辦公室，青年把兩手抱著的大箱子放上桌子，表示要捐給921地震的災民，這些全是街頭募捐而來。陳銘俊在表達感謝並收下後，問起對方姓名，青年卻沒有回答，且隨即乘電梯離開。

陳銘俊表示，當時他深受感動，因為當年是日本經濟泡沫化後，被稱為「就職冰河期」的時代，該青年肯定過著不甚寬裕的生活，但仍關心台灣的地震災情，讓他心中充滿感謝。

陳銘俊說，除此之外，921時日本一收到台灣地震的消息，神戶大學醫學部立即組成緊急救難隊來台，他們吸取1995年1月阪神大地震的經驗，在台灣的救災現場發揮救助人命與緊急醫療的力量。

他說，他當時在關西國際機場送行，對神戶大學救難隊手提裝備的重量感到非常驚訝。因為精密醫療儀器不能當作託運行李，僅能以手提行李帶上飛機，他有幸以外交官身份進入候機室，為了幫忙，當場試著提起其中一件行李，卻不是可以徒手搬運的重量。

他一想到救難隊手持如此重的裝備在機場移動、安檢，並在救災現場出入及提供緊急救援，讓他感動到不禁掉淚。

陳銘俊也說，不僅神戶大學，多虧日本全國派出的緊急救難隊員（共145人，為赴台的國際救難隊中人數最多），使得許多台灣人獲救；日本還捐助阪神大地震使用過的1001戶組合屋，他非常感謝當時的兵庫縣副知事井戶敏三與日本政府。

陳銘俊最後提到，他對於能第3次赴日任職，感到非常榮幸，今後將致力加強台日友好關係。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1101227