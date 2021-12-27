林智堅棄選 柯建銘：臨時會可好好談大新竹升格了吧

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、林育瑄台北27日電）新竹市長林智堅今天宣布不會參選大新竹市長；近兩週積極推動地方制度法修法的民進黨團總召柯建銘說，大家現在應該可以坐下來好好談修法、談大新竹合併升格了吧，也希望可以在立法院臨時會討論。

林智堅今天宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。

柯建銘晚間接受媒體聯訪指出，過去包括國民黨主席朱立倫等人在內，都在罵他、攻擊民進黨，現在林智堅做出這項決定，就代表這絕對沒有因人設事，大家面對新竹縣市合併、修地方制度法等問題，是不是能好好談一談、彼此合作，臨時會也可以來談。

柯建銘回顧大新竹合併議題說，林智堅9月6日接受自由時報專訪就倡議新竹縣市合併，後來新竹縣長楊文科加碼說新竹縣市要合併升格，而且要修地方制度法，而他後來也打給楊文科，說這件事情對新竹縣市未來發展是好的，請楊文科不要退縮，應該依同攜手合作促成此事。

柯建銘說，新竹縣市合併升格有其正當性與急迫性，而新竹縣市在40年前分家，面對城市治理、國家高科技產業發展等，都面臨新的挑戰，包括水源、交通、教育、環保等問題，合併升格是有需要。

柯建銘說，在野黨的「恐林症」這麼嚴重，現在心中的大石頭應該可以放下，也請朱立倫以降，應該共同面對、好好回答大新竹合併等相關問題，好好把地制法修過。

至於林智堅未來的路該怎麼走，柯建銘說，大家不用擔心、不用幫他找工作，相信林智堅會繼續推動大新竹合併相關工作。

此外，林智堅宣布棄選是否加速地制法修法；民進黨立委劉世芳接受中央社記者訪問時指出，還不確定各方看法如何，但林智堅只是希望地制法修法不要被模糊焦點，要回歸到合併升格是否對市民來說是好事，再來討論修法，而非把爭議放在候選人身上。

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民進黨立委許智傑表示，林智堅不參選大新竹市長是明智的選擇，意味大公無私，真的為竹竹好；地方制度法他認為升格直轄市人口可調整為100萬人，並傾向台灣各縣市都整併升格直轄市。

民進黨立委趙天麟表示，地制法不是因人設事，也不是無釐頭改變，而是為了新竹的科學園區及科技供應鏈；在這大前提之下，選市長最適合人選是林智堅，但也導致因人設事批評，不過當林智堅宣布不參選後，攻擊立足點也就沒有了，球也丟回朱立倫手上，而他也感佩林智堅的決定。（編輯：蘇龍麒）1101227