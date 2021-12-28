更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 政治

立院三讀 犯微罪是否撤銷假釋有裁量空間

2021/12/28 13:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）現行刑法規定，假釋中的人若犯罪，不論輕重一律撤銷假釋，外界質疑有違比例原則；立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，規定如果被判緩刑或6月以下徒刑，而有再入監執行刑罰的必要者，得撤銷其假釋。

三讀修正通過條文也規定，假釋中因故意犯罪，被判處6月以上有期徒刑確定者，撤銷其假釋。

現行刑法第78條條文規定，假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑的宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。

立法院司法及法制委員會5月15日併案審查行政院、司法院函請審議中華民國刑法部分條文修正草案等案。

依據行政院、司法院提案說明指出，假釋制度是為了促使受刑人悔改而設，但現行制度是不論罪名及宣告的有期徒刑為何，均撤銷其假釋，使已逐漸回歸社會的受假釋人，因觸犯輕微罪名導致撤銷假釋，有違反比例原則之虞，不利更生。

因此，行政院、司法院提案的修正要點包括，依司法改革國是會議決議，修正應撤銷假釋的事由，並增訂裁量撤銷假釋的規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經在場立委及官員討論後，初審通過條文規定「假釋中因故意更犯罪，受逾6月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其假釋。假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑之宣告確定，而有再入監執行刑罰之必要者，得撤銷其假釋」。全案須交由黨團協商。

此部分今天在立法院會處理，因協商無法達成共識，進行表決；表決結果，照審查會條文通過，因此三讀修正通過。（編輯：黃國倫）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族