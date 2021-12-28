立院三讀 犯微罪是否撤銷假釋有裁量空間

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（中央社記者王揚宇台北28日電）現行刑法規定，假釋中的人若犯罪，不論輕重一律撤銷假釋，外界質疑有違比例原則；立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，規定如果被判緩刑或6月以下徒刑，而有再入監執行刑罰的必要者，得撤銷其假釋。

三讀修正通過條文也規定，假釋中因故意犯罪，被判處6月以上有期徒刑確定者，撤銷其假釋。

現行刑法第78條條文規定，假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑的宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。

立法院司法及法制委員會5月15日併案審查行政院、司法院函請審議中華民國刑法部分條文修正草案等案。

依據行政院、司法院提案說明指出，假釋制度是為了促使受刑人悔改而設，但現行制度是不論罪名及宣告的有期徒刑為何，均撤銷其假釋，使已逐漸回歸社會的受假釋人，因觸犯輕微罪名導致撤銷假釋，有違反比例原則之虞，不利更生。

因此，行政院、司法院提案的修正要點包括，依司法改革國是會議決議，修正應撤銷假釋的事由，並增訂裁量撤銷假釋的規定。

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經在場立委及官員討論後，初審通過條文規定「假釋中因故意更犯罪，受逾6月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其假釋。假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑之宣告確定，而有再入監執行刑罰之必要者，得撤銷其假釋」。全案須交由黨團協商。

此部分今天在立法院會處理，因協商無法達成共識，進行表決；表決結果，照審查會條文通過，因此三讀修正通過。（編輯：黃國倫）1101228