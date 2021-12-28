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監院糾正核電斷然處置程序 台電：虛心檢討

2021/12/28 14:59
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（中央社記者曾智怡台北28日電）針對監察委員提案糾正核電廠「斷然處置程序」機制，台電表示，「斷然處置」是為了掌握黃金時效、避免爐心熔毀所設計的重要防線，可強化電廠安全及因應事故能力；核能安全是核電廠營運的最高原則，台電會虛心檢討、持續精進。

監察委員田秋堇、趙永清昨天指出，台電對核電廠建立「機組斷然處置程序」，長期宣稱是萬無一失的機制，但對人性考驗避而不談、對核災防範破口視而不見，殊有違失，監察院通過糾正經濟部、台電。

台電今天透過新聞稿表示，日本福島事故後，台電即以此為殷鑑，針對類似的複合式天災，除全面進行各項強化改善措施外，也已發展一套完整的斷然處置策略。

台電說明，當電廠遭遇超出設計基準的災變，會立即採取後備水源如生水、海水等，注入反應爐與用過燃料池內，確保核燃料被水掩蓋，目的即是掌握黃金時效，避免爐心熔毀及放射性物質大量外釋，將事故對民眾的影響降到最低。

台電指出，斷然處置策略不僅通過原能會審查及歐盟壓力測試驗證，也已正式編訂程序書，確保爐心燃料能被水淹蓋，不會面臨爐心熔毀的嚴峻情境。

此外，台電說，各項執行策略均已明確指定執行人員，且針對短中長期的應變與支援規劃完整的策略，依事故情境動員廠內外必要組織，不會僅依賴少數廠內人員肩負救援任務。

台電補充，每年皆會辦理緊急計畫演習，將複合式天災納入演習情境，進行斷然處置措施演練，持續強化人員訓練與緊急應變整備，確保面臨複合式天災的挑戰時，機組安全無虞。

台電強調，確保核安是台電自始至終的使命，也是核電廠營運的最高原則，針對本次監察委員提案糾正，「台電的態度就是持續檢討，持續精進，繼續做好核安相關工作」。（編輯：潘羿菁）1101228

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