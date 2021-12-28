張惇涵：有心人士質疑林智堅棄選決心 大可不必

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統府發言人張惇涵今天表示，新竹市長林智堅昨天在官邸與總統的對話，做出為讓新竹更好不參選的決定；看到有些有心人士仍在質疑林的決心。他認為，這只是誤把自己的算計，當作別人的計算，充其量只是心勞日拙，大可不必了。

張惇涵晚間在臉書發文表示，約莫是在2014年大選前的100多天，林智堅打了通電話，兩人約在板橋火車站地下街的某個咖啡廳。那時候，張惇涵剛卸下民進黨發言人的工作沒多久，林智堅是新竹市議員。

林智堅告訴張惇涵，當時的民進黨主席蔡英文要他選新竹市長。張惇涵回林智堅，「你該不會答應她了吧？」

林智堅很堅決地說，「主席要我戰，我就戰。為了家鄉的未來而戰，我覺得很光榮」。

張惇涵說，「你一定知道這很艱難，沒有人看好你」，並反問林智堅，如果沒選上呢？林智堅說，對於自己的未來，他沒想那麼多。

張惇涵表示，昨天在官邸，林智堅講了跟7年前幾乎一樣的話。林智堅說，「總統，2014年妳要我戰，為了新竹，我就戰，從來不怕困難。現在，為了新竹更好，我選擇不參選2022大新竹的市長，讓政治操作停止，但我會繼續為了大新竹合併升格而努力。」

張惇涵說，或許在有些人眼裡，這是個令人訝異，甚或不能理解的決定，但在他看來，則是能夠完全理解，這就是他認識的林智堅。

他說，看到有些有心人士仍在質疑林智堅的決心，這只是誤把自己的算計，當作別人的計算，充其量只是心勞日拙，大可不必了。

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張惇涵說，這7年來看著新竹市的進步，總是替新竹市感到高興，也為新竹隊的夥伴們感到驕傲。政治，其實可以很簡單。勇敢做夢，然後實現夢想。當新竹越來越好，新竹的夢當然值得越做越大。他很認同林智堅說的，很多事情可以快，為什麼要慢；可以做，為什麼不做。

張惇涵說，再一次加速吧，新竹。讓大新竹成為共好、共榮的家園。他說，相信這不只是林智堅倡議大新竹計畫的初衷，也是許多大新竹市民、縣民朋友的共同期盼。（編輯：蘇龍麒）1101228