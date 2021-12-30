蘇貞昌：年關聚餐增加 加強高風險地點取締酒駕

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（中央社記者賴于榛台北30日電）近日酒駕、甚至傷人致死事件引發社會關注，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌特別指示，年關將近，各種聚會增加，請警政單位加強取締酒駕，落實執法。

酒駕事件頻傳，高雄男子黃子洋26日酒駕肇事釀1死3傷，藝人宋少卿日前也5度酒駕被逮，社會大眾高度關切酒駕問題。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時指出，最近的酒駕事件令人無法忍受，民眾對酒駕零容忍，政府單位也幾度透過修法希望遏止酒駕，台灣酒駕再犯致人於死的刑責，已經提高到無期徒刑，與他國相比刑責較重。

他說，且有些個案不一定用酒駕辦理，假設具有「殺人未必故意」的話，可用殺人罪起訴。

羅秉成呼籲，民眾切勿輕率，以為酒駕罰錢或關個幾年就算了，嚴重的話可能構成殺人罪。目前各界有許多對酒駕刑罰的修法建議，部會都有掌握，如有需要精進，將提出對策。

他表示，年終尾牙聚餐旺季來臨，蘇貞昌已特別交代警政署，在春節聚餐等場所、高風險地點，加強取締酒駕，落實執法。（編輯：郭無患）1101230