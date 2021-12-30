遭指破壞立院議場費用至今未償 藍：綠營也沒賠

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（中央社記者林育瑄、王承中台北30日電）前台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤、林楚茵等人今天指出，國民黨團破壞立法院公物的修復費用均未還，要國民黨團欠錢不要欠過年。

國民黨立法院黨團副書記長李德維接受中央社記者訪問時表示，民進黨過去在立法院破壞的公物也沒有賠償，沒有資格說國民黨。

陳柏惟、吳思瑤、林楚茵今天在立法院召開「陳柏惟回立院還薪 痛批國民黨與顏家欠台灣的何時才還？」記者會。

陳柏惟說，因立委薪資是預付，卸任後依規定要收回10月解職後的薪資，今天到立法院繳回；反觀國民黨團破壞議場的修復費用至今未還。

吳思瑤表示，欠債還錢、天經地義，但國民黨團近年因破壞立法院議場公物，積欠新台幣42萬8430元賠償修復費用一毛未還；而太陽花學運、時代力量、800壯士等立法院黨團或團體，因抗爭破壞立法院公物，都該賠就賠，要國民黨團「欠錢不要欠過年」。

吳思瑤也指出，國民黨團在立法院第8屆期間提出立法委員行為法修正草案，規定「發生破壞公物致公帑負擔時，應由立委歲費、公費扣減，負賠償之責。」其行為卻與提案背道而馳。（編輯：林興盟）1101230