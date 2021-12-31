迎接跨年 外交部全球直播台北101煙火

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（中央社記者王慶剛台北31日電）為讓全世界看見台灣抗疫有成得以如常跨年，外交部今天晚間11時55分起，將透過國際衛星訊號向全球實況轉播「台北101大樓跨年燈光煙火秀」及倒數活動盛況，讓全球觀眾與台灣一同迎接2022年。

外交部今天透過新聞稿表示，2022年新年煙火表演以「迎向美好未來」為主題，總長360秒，並創新設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，展現台灣與全球合作克服疫情，期望用愛與希望一起迎接2022美好未來。

外交部指出，台北101大樓自2005年起，每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，為台灣年度盛事，也曾獲美國「有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一，每年均獲國際媒體廣泛報導。

外交部說，在今年全球跨年活動因受疫情影響而紛紛取消之際，台北101煙火表演成為少數能照常舉行的指標性大型跨年盛事、備受矚目。

外交部指出，跨年煙火影片的衛星轉播資訊，已透過駐外館處提供國際媒體，並歡迎國際媒體駐台記者採訪報導，民眾也可在外交部「潮台灣」（Trending Taiwan）YouTube頻道觀賞。（編輯：林興盟）1101231