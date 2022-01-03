地制法修法擬列臨時會議程 時力：強烈反對

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（中央社記者郭建伸台北3日電）外界關注大新竹升格議題，立法院臨時會擬排入由民進黨團總召柯建銘連署提案的地方制度法修法草案。時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，地制法茲事體大，現在卻宛如兒戲，臨時會若排入議程一定強烈反對。

時代力量今天在中央黨部舉行「改變持續，與力同行」記者會，主席陳椒華華、立委邱顯智和王婉諭、秘書長白卿芬和發言人余佳蒨出席，預告將於23日舉行7週年黨慶暨感恩募款餐會。

陳椒華表示，時力於2015年創黨，7年來歷經地方性和全國性選舉努力站穩腳步，期許時力能成為關鍵的第三勢力。

白卿芬表示，經過地方黨部篩選和提名小組審查、決策委員會通過，時力將在1月份陸續公布提名名單，時力在2022年選舉會持續改變動能，繼續推出沒有政治包袱的素人。

媒體詢問，2020大選全國政黨票時代力量在新竹得到許多選票，若地方制度法修法通過且新竹市合併升格，是否不利時力投入新竹市長選舉

陳椒華表示，立法院很可能臨時會通過地制法修法版本，但現在有許多重要議題都比草率通過地制法來得重要；至於是否派人參選新竹市長及其他縣市首長，將交由提名小組和決策委員會後續討論。

邱顯智指出，地方制度法修法茲事體大，但目前僅有柯建銘連署提出的版本，且僅修改1個字，不是行政院版也非民進黨團版本，痛批宛如兒戲，根本開大家玩笑。

邱顯智表示，地制法的問題應著重於其他沒辦法升格的縣市，是否因修法擴大貧富差距，而不是在選舉規劃，呼籲立法院應謹慎思考而非倉促修法。

邱顯智表示，如果民進黨團打算將地制法修法排進立法院臨時會，並且召開內政、司法及法制委員會，時力黨團一定強烈反對。（編輯：蘇志宗）1110103