民團贈米其林美食慰勞防疫人員 徐國勇代為感謝

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看見台灣基金會、溫世仁文教基金會4日捐贈價值近75萬元的「米其林精緻美食餐邀請卡」，慰勞醫護警消及移民人員。代表受贈的內政部長徐國勇（左7）除表達感謝外，也提醒民眾務必配合政府防疫措施。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月4日

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（中央社記者陳俊華台北4日電）看見台灣基金會、溫世仁文教基金會今天捐贈價值近75萬元的「米其林精緻美食餐邀請卡」，慰勞投入防疫的醫護警消及移民人員。內政部長徐國勇除表達感謝，也請民眾務必配合政府的防疫措施。

內政部發布新聞表示，財團法人看見台灣基金會、財團法人溫世仁文教基金會今天捐贈價值近新台幣75萬元的「米其林精緻美食餐邀請卡」，慰勞辛苦的醫護警消及移民人員。

徐國勇說，防疫工作除有賴第一線醫療人員辛勞付出外，還有警政、消防及移民人員，以最嚴謹的態度執行邊境管制、社區居家檢疫等工作，才能成功防堵疫情，讓國內疫情趨緩，這些抗疫英雄相當辛勞，功不可沒。

徐國勇指出，為對抗疫情，許多民間團體、企業都在關鍵時刻挺身而出，共同為防疫貢獻心力，非常感謝基金會以實際行動，支持政府防疫工作，捐贈78張、共156人份的「米其林精緻美食餐邀請卡」。

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徐國勇說，在慰勞辛勞的第一線人員、讓英雄們在抗疫之餘，也能如同所有民眾恢復正常生活、享用美食，同時希望在後疫情時期，能為餐飲業帶來一點助益。徐國勇也再次提醒民眾，務必配合政府的防疫措施，保護好自己，共同疼惜辛苦的第一線人員。

內政部表示，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會，為向第一線防疫人員加油打氣，去年也曾辦理公益活動，邀請米其林主廚製作福氣的刈包，致贈第一線防疫單位，共同為防疫盡一份心力。（編輯：郭無患）1110104