是否參選桃園、台北市長 林智堅：言之過早

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（中央社記者林育瑄台北4日電）新竹市長林智堅今天說，因國民黨等在野黨不斷攻擊地制法修法是因人設事，他已宣布不參選合併升格後的大新竹市長，盼各黨不要再因人擋事。至於是否可能參選台北市長或桃園市長，他表示，現在討論還言之過早。

台北市9日將進行第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案投票，林智堅今天下午陪同林昶佐掃街。

對立法院召開臨時會可能處理地制法修法，林智堅在掃街前受訪時指出，國民黨過去反對「竹竹併」，後來稱要在2026年「竹竹苗併」，並攻擊民進黨因人設事。

林智堅表示，國民黨主席朱立倫去年底又說支持竹竹併，但要研議國土規劃與財政，凸顯國民黨對此議題是因政黨利益或少數人參選而迴避；他呼籲朱立倫及朝野政黨理性溝通，早日促成新竹縣市合併升格。

但林智堅認為，地制法修法是要符合新竹縣市民眾的期待，他已宣布不參選2022年合併升格後的大新竹市長，希望各方別再因人擋事。

立法院明天將召開談話會。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，將在臨時會處理修憲議題及2大預算案，並將攸關大新竹合併升格的地方制度法修正草案等案，納入臨時會討論議案中。

至於外界關心他可能參選台北市或桃園市，甚至是2024年的總統大選，林智堅回應，討論這些都言之過早，竹竹併是他現在最期待的事情。

談到9日的罷免案投票，林智堅也指出，林昶佐是成功的國際級音樂人，不僅在音樂中納入對台灣的關懷，更投身政治工作，這在台灣非常少見。

林智堅認為，罷免已成為國民黨與在野黨的政治鬥爭工具，9日的投票是「正義對抗惡霸」，林昶佐是優質立委，在地方建設投入許多心力。

他說，現在很擔心民眾知道不要同意林昶佐被罷免，卻未投票，拜託中正、萬華的民眾出來投票，以行動支持林昶佐，不要讓罷免變成政黨惡鬥的工具。（編輯：康世人）1110104

無黨籍台北市立委林昶佐（紅車立者左）的罷免案將於9日投票，林昶佐4日下午與新竹市長林智堅（紅車立者右）一同進行車隊掃街，出發時支持者聚集在路邊為他加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年1月4日