更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
疫情
新聞專題
疫情52/300

蔡總統：邊境工作人員承擔染疫風險 不該被稱為破口

2022/1/6 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天感謝邊境防疫人員，全力守住疫情防線；她說，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口。

蔡總統透過臉書發文指出，今天新增3起本土案例，這幾天，本土案例已經累積8例。除了桃園機場前進指揮所加強高風險人員的匡列採檢，桃園市政府也在進行社區篩檢、監測工作，她要呼籲，與個案足跡重疊的民眾，盡快進行採檢。

她說，這幾天，邊境防疫人員以最快的速度完成造冊、進行採檢與疫調，她要謝謝他們連夜努力，全力守住疫情防線。

蔡總統強調，如同指揮中心指揮官陳時中所說，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口。

她說，就快要過年了，也因為有邊境工作人員的努力，想回家的人都可以回家，大家應該替他們加油，一起克服疫情的挑戰。（編輯：趙蔚蘭）1110106

延伸閱讀
總統感謝第一線防疫人員 提醒跨年做好防疫措施蔡總統：鬆綁不等於鬆懈 攜手防疫拚降級
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀