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立法院開放理念相近 游錫堃感謝民眾黨2年督促

2022/1/11 12:40
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（中央社記者郭建伸台北11日電）立法院長游錫堃今天出席民眾黨團主辦的「永續台灣經濟」論壇時表示，他之前就職演說所提的理念，與民眾黨的開放理念、務實路線相近，而民眾黨團至今提出多達284個法律案，他感謝民眾黨立委2年來督促與幫忙。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「永續台灣經濟」論壇，邀請學者專家討論淨零碳排、供電議題，游錫堃受邀到場致詞。

游錫堃表示，民眾黨創黨後的開放政府、全民參與、公開透明和對外關係務實路線，與他在立法院長就職演說提到的優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟的「三化」理念相近，並感謝民眾黨立委2年來督促與幫忙。

游錫堃表示，兩年來台灣在防疫和經濟有亮眼成績，就他所知，民眾黨團在第10屆立法院提出多達284案個法律案，而經立法院會三讀通過的法律修正案有39案。

身為國會議長，游錫堃表示，看到各政黨均能以民生福址為念，積極提案、勇於改革法規制度，朝野間相互監督合作，共同促進台灣的進步，他感到非常欣慰。

游錫堃表示，立法院不能以此自滿，行政院與立法院每一個決策都攸關人民未來及台灣的整體國家競爭力。

另外，游錫堃表示，台灣擁有堅實的民主基礎和自由開放的公民社會，倫敦經濟學人智庫的民主指數評比，在全球167個國家中，台灣名列第11名，高居亞洲第1，這就是因為台灣的朝野各政黨與人民，勇於針對各種不同議題進行激烈的討論，這正彰顯了民主社會的言論自由真諦，許多議題和政策愈辯愈明。（編輯：楊凱翔）1110111

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