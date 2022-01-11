周春米宣布參選屏東縣長 潘孟安：唯一支持

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）民進黨立委周春米今天舉辦記者會，宣布參與屏東縣長黨內初選，她拜託鄉親讓屏東選出第1個女縣長；屏東縣長潘孟安站台力挺，他呼籲「唯一支持周春米」，延續屏東價值。

周春米今天上午舉辦記者會，宣布參與黨內屏東縣長初選，現場有各社團、地方鄉親、民進黨及無黨籍議員約千名支持者參加，以大型演講會方式宣布參選。

潘孟安站台演講近半小時，力挺周春米參選，他表示，從他在蘇嘉全及曹啟鴻選屏東縣長擔任競選總部總幹事，及擔任3屆立委、2屆縣長期間，周春米提供許多法律協助「吃人一口，還人一斗」。

潘孟安說，20年來周春米對他的幫助很大，擔任縣長期間，到中央爭取經費和建設，包括高鐵、高雄榮總屏東分院到屏東等建設，他拜託屏東的立委們幫忙，實際上各項建設都大力幫助、一部會一部會追進度的，一切都是周春米。

潘孟安說，周春米的立法院辦公室，就像是屏東縣政府的聯絡處，他很感謝周春米一路來大力協助屏東建設，現在周春米要參選屏東縣長，應該要跳出來支持。

潘孟安坦言，他公開表態可能萬箭穿心，但為延續屏東價值，仍要拜託鄉親「唯一支持周春米」。

周春米參選演說細說她立委任內的政績，包括促成國民法官法、跟蹤騷擾防治法及在潘孟安拜託下，用4年時間促成非直轄市政府科長、副局處長都是8、9職等，讓屏東縣能夠延攬更好的人才，提升競爭力；還有力爭恆春半島公教人員每個月能有新台幣3000元加給等。

周春米說，她聽到有聲音說她沒參選過，但基隆市長林右昌、新竹市長林智堅當選以前也都沒參選過，都有很好政績，也聽到「潘孟安接棒說被誤解為接班」被批評，這些都要回到民主的ABC，黨的初選遊戲規則和提名條例都規定的很清楚，只等黨中央宣布何時啟動初選期程。

周春米表示，最終要取決屏東鄉親的決定，沒有任何的指定，只有推薦、信賴和堅持。她要爭取的是屏東縣長這個職務，潘孟安是全民縣長，所以有92%滿意度和支持者，有志者也要做全民的縣長，不分藍綠，不分黨派。

她說，總統蔡英文及花蓮、台東和彰化縣長都是女性，女性治理已獲得肯定，請鄉親支持讓屏東選出一個女縣長。（編輯：郭諭儒）1110111

民進黨立委周春米（前左6）11日舉辦記者會，宣布參與屏東縣長黨內初選，她強調，要不分黨派做全民縣長。現任屏東縣長潘孟安（前左7）也站台力挺。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月11日