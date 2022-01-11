龐建國淡出政壇仍憂心時政 郝龍斌曝與他最後通話

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北11日電）前立委龐建國今天墜樓身亡，事前在黨內群組發出「不公不義的台灣，我生不如死」訊息，國民黨主席朱立倫透過臉書表達哀悼，面對當前艱困局勢，大家更要團結面對越挫敗，越要堅強，「建國兄的話，我們聽到了，也記住了」。

前台北市長郝龍斌說，他與龐建國最後一次通電話是兩個多星期前，龐建國因病所苦，但當時鬥志還很好；不過，最近對社會現象和國民黨的狀況有點失望，這可能是讓龐建國放棄繼續和病魔纏鬥原因之一。

郝龍斌表示，他很早就認識龐建國，龐是「反共愛國聯盟」最年輕的成員之一，對國家社會有很強烈的使命感。

中廣董事長趙少康則透過臉書表示，龐建國具有學者個性，絕對不是消極憂鬱的人，一定是失望、絕望到極點，才會做出這樣的決定。雖然台灣政治充滿不公不義，讓龐建國憤恨不平，大家也很失望，但他堅信「不信正義喚不回，不容正義盡成灰」，只要大家活著，就要盡一切努力，創造時勢，扭轉乾坤。

中興大學應用數學系畢業的龐建國，是台灣大學三民主義研究所碩士，美國布朗大學社會學研究所博士，出身國民黨，但1994年接受新黨徵召，初試啼聲參選台北市議員（中正萬華）當選，由於其形象清新、學歷高，仕途相當被看好。

龐建國在2000年總統大選時擔任親民黨候選人宋楚瑜、張昭雄發言人，之後以親民黨籍當選立委；2004年再度獲延攬擔任連戰宋楚瑜全國競選總部發言人、新聞組組長以及政策白皮書科技組召集人，但同年競選立委連任失利。

2006年台北市長選舉，重回國民黨的龐建國擔任郝龍斌後援會執行副總幹事，郝當選後聘請龐擔任市政顧問副總召集人。2008年國民黨重返執政後，出任海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，因失言風波退出第一線。

淡出政壇後，他在文化大學大學任教，並擔任台灣競爭力論壇理事長，關心兩岸事務等議題，經常為文針貶時政。

龐建國2001年和愛情長跑多年的電視主播邱秀珍結婚，兩人相當恩愛，經常在臉書曬出甜蜜合照。

國民黨今天發出新聞稿表達深切哀痛，將提供一切幫助。國民黨表示，龐建國今天在黨內群組突發出，「不公不義的台灣，我生不如死」訊息，沒想到上午即發生憾事，令黨內深感震驚、扼腕，再次向龐建國家屬致上最深慰問跟哀悼之意。

國民黨立委費鴻泰表示，龐建國是非常傑出且優秀的學者，他過去和龐建國一起參選台北市議員，當時被稱為「教授連線」，與龐建國的交情非常好，感到十分痛心。

前立委陳學聖說，龐建國非常潔身自愛、愛惜羽毛，最讓人印象深刻的就是龐建國的頭髮，每根頭髮都分得清楚，非常的整齊、清潔，也很陽光，發生這件事令人難以置信。（編輯：黃國倫）1110111