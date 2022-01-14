關切福島食品議題 民進黨團與政院會商

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北14日電）行政院表示，民進黨立委關心福島食品議題，相關部會今天應民進黨團總召柯建銘邀約，說明福島周邊食品相關資訊、國內現行管制措施、檢驗量能及執行情形、以及國際趨勢及發展等。

福島食品進口議題引發關注，行政院發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲、柯建銘等人今天被目擊召開會議。

柯建銘透過辦公室發布新聞稿表示，今天召集行政部門研討福島食品相關議題，主要是1月11日，台日經貿會議開幕，觸碰到此議題，加上台灣欲申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），黨團認為這個議題無法迴避，故由他召集行政部門與黨團幹部及成員進行內部意見溝通。柯建銘表示，這個議題需要黨團內部意見一致，與行政部門共同來面對。

新聞稿指出，席間黨團成員與行政部門進行非常豐富的意見交流，行政部門表示尊重黨團內部的意見，且行政部門也已啟動與各民間團體的意見溝通，相信行政部門將會以科學標準，對福島食品做最嚴格的把關，而黨團與行政部門也會一同與在野黨及社會各界，就此議題進行說明。

羅秉成下午也透過媒體群組指出，部會主要是說明日本福島周邊食品相關資訊、國內現行管制措施、檢驗量能及執行情形、以及國際趨勢及發展等議題進行說明。

他表示，目前全面禁止福島周邊食品進口的主要國家僅剩台灣及中國，台灣的鄰近國家、歐盟與美國等，皆已採取全面開放或經檢驗後開放。

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羅秉成說，日方長期以來關注福島食品相關議題，日前第45屆台日經濟貿易會議開幕式當中，日本台灣交流協會會長大橋光夫提及，台灣應比照歐美先進國家，依照科學數據和國際標準，妥善處理福島食品。

羅秉成表示，政府已多次對外說明，台灣不會進口「核食」，任何國家的食品要進口到台灣，政府都會參考國際標準、科學檢驗，全力為人民的健康把關。（編輯：蘇志宗）1110114