福島食品議題 柯建銘：沒有時間表會與各界溝通

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、林育瑄台北14日電）福島食品進口議題引發關注；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，這個議題一定要面對，也沒有時間表，會與在野黨及社會各界好好溝通，行政部門也會以科學標準做嚴格把關。

福島食品進口議題引發關注，行政院發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲、柯建銘等人今天被目擊召開會議。

柯建銘晚間受訪指出，福島食品議題不是今天才有，在2017年就有了，今天與行政部門開會討論，主要是1月11日，台日經貿會議開幕時觸碰到此議題。

柯建銘接著說，加上台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而目前全面禁止福島周邊食品進口的主要國家僅剩台灣及中國，黨團認為這個議題無法迴避。

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至於何時會開放福島食品，柯建銘說，沒有時間表，程序先走，尊重經貿團隊的談判，而這個議題需要黨團內部意見一致，與行政部門共同來面對，也會與在野黨及社會各界好好溝通。

柯建銘也提到，之後就看在野黨怎麼看待此議題，必須步步為營，而這件事也沒有表決的問題，公告一段時間就會生效，相信行政部門將會以科學標準，對福島食品做最嚴格的把關。（編輯：黃國倫）1110114