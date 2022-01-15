福島食品議題 柯建銘籲朱立倫：朝野合作最好時刻

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（中央社記者溫貴香台北15日電）日本福島5縣食品何時能解禁備受關注，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天向國民黨主席朱立倫喊話表示，現在是團結國家、朝野合作最好的時刻，請朱立倫展現格局與智慧；這一題若再站在對立的立場上，後果自負。

台灣從2011年311日本福島核災後，至今持續禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口。針對何時解禁，柯建銘下午接受中央社記者訪問指出，這是總統與經貿團隊的事情，他沒有資格問也不敢問，要尊重總統與經貿團隊的專業。

但他說，目前僅剩下台灣及中國全面禁止福島周邊食品進口，第45屆台日經濟貿易會議碰觸到此一議題，立法院臨時會下週審查總預算，也會碰觸到這個問題。

柯建銘進一步表示，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這個問題無法迴避，昨天邀請黨團成員與行政部門溝通意見，行政部門也已啟動社會溝通。

柯建銘說，民進黨團與行政團隊都會面對，也會與在野黨、環團、NGO等民間團體溝通。台灣現有的輻射驗出標準比美國、歐盟更嚴格，政府會以科學數據且比美歐更嚴格的標準把關。

他也強調，沒有開放時間表的問題，執政團隊會用最嚴格的標準把關，且開放福島5縣食品議題屬於行政措施，與美豬、美牛一樣，沒有修法或立法的問題。

柯建銘指出，這是團結國家、朝野合作最好的時刻、機會之窗，國家是大家的，全國人民都在看，國民黨、民眾黨、時代力量等各黨都必須表態。

柯建銘呼籲朱立倫展現格局與智慧，這一題若再站在對立的立場上，後果自負，且這項議題與地方制度法修法新竹縣市合併升格的問題不一樣，不必為反對而反對。（編輯：黃瑞弘）1110115