趙少康質疑對福島食品立場鬆動 國民黨否認

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）福島食品進口議題引發關注，戰鬥藍發起人趙少康今天質疑國民黨立場鬆動；文傳會副主委林家興回應表示，國民黨並未提前針對福島食品立場發布正式新聞稿，相關討論仍在進行。

中廣董事長趙少康今天透過新聞稿表示，「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，真不敢相信這是國民黨發布的新聞稿，看到差點昏倒。

趙少康說，反對日本核食進口是國民黨的政策，是前副主席郝龍斌發起公投，經700多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率；聽說因為朱立倫計畫2月訪美途中先訪日，所以就要送禮物嗎，相信這絕不是朱立倫的意思，而是旁邊有人亂拍馬屁。

對此，國民黨文傳會副主委林家興透過新聞稿回應表示，國民黨並未提前針對核食立場發布正式新聞稿，相關討論仍在進行；對於日本核食議題的政策立場也與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識。

林家興指出，任何將出訪日本行程與其他議題做有目的性的掛鉤，皆非國民黨立場，在此嚴正澄清；為人民食安健康把關是最重要的事，盼黨內外各界堅定立場，勿被綠營見縫插針。

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話國民黨應該在核食議題上開展朝野合作，林家興說，國民黨拒絕恣意開放核食進口，會和2018年反核食公投投下同意票的民眾站在一起，更絕對會用最嚴格標準為人民食安把關。

林家興強調，日本福島食品開放目前無法給出科學的食安保證並具備產地證明、官方輻射文件等，政府也拒絕與在野黨及民眾充分溝通，也沒有保證會協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；國民黨絕對會與民眾站在一起，拒絕開放進口有健康安全疑慮的外國食品。（編輯：林克倫）1110115