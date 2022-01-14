國北教大不服遭糾正 監委：調查案件首重事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北14日電）監察院日前因國立台北教育大學校長與教授溝通欠妥，通過糾正國北教大，但遭國北教大發澄清反駁。此案調查監察委員今天表示，調查案件首重事實，並無與事實嚴重不符、立場嚴重偏頗及倒果為因。

監察院昨天指出，國北教大去年召開教評會，因校教評委員質疑校長安插人馬，校長因此到該委員研究室「溝通」，但溝通方式、時間及地點都欠妥適，造成心生恐懼，通過監委范巽綠、賴鼎銘、林文程及林國明調查報告，糾正國北教大。

國北教大昨天也隨即發布澄清，指監察院調查報告部分內容似與事實嚴重不符，並「倒果為因」，錯指校長等3人造成媒體大幅不利報導，影響校譽；為維護學校校長等3人權益及學校百年聲譽等，將鄭重提出申復理由。

查案監委今天則發布新聞稿表示，調查案件首重事實，此案調查過程除函詢教育部、國北教大及相關人員外，亦詢問國北教大校長陳慶和及教育部政務次長劉孟奇等人，故調查報告係經嚴謹調查後始完成，並無與事實嚴重不符、立場嚴重偏頗及倒果為因。

監委也反駁國北教大說法，指出調查報告並未有「本校陳校長刻意安插自己人馬」等用語。（編輯：蘇志宗）1110114