國史館首推蔣經國資料庫 19日線上直播發表會

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（中央社記者溫貴香台北17日電）為落實開放政府及數位時代需求，國史館建置「歷任總統資料庫」，首推前總統蔣經國資料庫，預計19日舉行線上直播發表會，另前總統李登輝資料庫預計兩年內完成建置，開放各界利用。

國史館今天表示，作為「總統副總統文物管理條例」主管機關，另為修纂研究國家歷史，又是總統副總統檔案史料最多且最集中的典藏機關。為了落實「開放政府」與數位時代的需求，針對歷任總統副總統努力蒐集國內外各種文字和多媒體的資料，藉由學術角度進行整編，利用資訊科技加以整合。

國史館指出，2021年建置「歷任總統資料庫」，2022年1月起免費開放提供各界利用，讓社會大眾可以總統為中心進一步了解國家發展歷程，第一個總統資料庫，以「蔣經國總統資料庫」先發，預計19日召開線上直播發表會。

國史館表示，自2020年6月起與財團法人蔣經國國際學術交流基金會合作，委託國立台灣大學數位人文研究中心建置「蔣經國總統資料庫」。主要內容包括：政府機關典藏的檔案、蔣經國先生全集、大事長編、手札、旁人對蔣經國的回憶文獻摘抄，以及部分「蔣經國日記」公共事務內容類抄等珍貴史料。

國史館指出，透過這些數位資源來多元呈現蔣經國的個人生涯及其時代。並利用地理資訊技術製作「蔣經國的外島巡視」等主題地圖，勾勒出蔣經國的活動足跡。另外，也廣邀國內外知名學者撰述近50篇事件評述與主題研究，提供背景知識和做為應用檔案史料的入門指引。

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國史館表示，2021年9月與美國史丹福大學胡佛研究所圖書檔案館簽訂合作備忘錄，適逢該館公開「蔣經國日記」、及國內蔣經國基金會推動籌建的「蔣經國總統圖書館」也即將開放，國史館希望透過建立專業的學術資料庫，提供學界交流平台，建立研究網絡。

此外，參考「蔣經國總統資料庫」的架構，國史館表示，今年將接續建置「李登輝總統資料庫」，現正進行「李登輝總統故舊僚屬口述歷史訪談計畫」，以及編纂「李登輝先生大事長編」。未來這些成果將與國史館等政府機關典藏的資源，以及財團法人李登輝基金會捐贈的史料，一起匯入「李登輝總統資料庫」，預計兩年內可以完成建置並開放給各界參考利用。（編輯：林興盟）1110117