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監院巡察最高檢察署 盼建立溝通平台維護司法人權

2022/1/17 17:22（1/17 18:21 更新）
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監察院司法及獄政委員會召集人林國明等10名監委，14日上午巡察最高檢察署，聽取業務簡報，並進行座談。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月17日
監察院司法及獄政委員會召集人林國明等10名監委，14日上午巡察最高檢察署，聽取業務簡報，並進行座談。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月17日
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（中央社記者陳俊華台北17日電）監察院14日巡察最高機察署。檢察總長江惠民說，雙方職掌不同，但維護司法人權的目標一致：監委林國明表示，希望藉由充分溝通交流，可建立雙方溝通平台，增進彼此了解及互助。

監察院透過新聞稿指出，監察院司法及獄政委員會14日上午巡察最高檢察署，聽取業務簡報，並進行座談。

檢察總長江惠民表示，監察院與最高檢察署的職掌雖有不同，但在維護司法人權的目標一致，並致力於公平正義的實現。司法及獄政委員會召集人林國明則說，希望藉由充分溝通交流，將來可建立雙方溝通平台，增進彼此了解及互助。

監委張菊芳、王美玉說，針對最高檢察署多次依監察院的調查報告，同意提起非常上訴，表達感謝，尤其對監察院調查陳情人在2件刑事案件所獲緩刑宣告案，經最高法院判決撤銷的成果，也表示肯定。

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監委高涌誠表示，對於檢察官身為非訟事件的公益代表人，應發揮功能、善盡職責，期望在憲法訴訟程序，能與最高檢察署在擔任法庭之友的意見彙整上，尋求合作空間。監委王幼玲強調，國際公約已內國法化，有高於國內法的效力，如有違法情事，應可提起非常上訴。

監委林郁容則關注，選舉期間中資滲入及假消息散布的查察重點。檢察總長及相關首長針對監委垂詢事項詳盡答覆，並希望與監察院建立業務聯繫平台，相互討論，以形成共識。（編輯：黃國倫）1110117

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