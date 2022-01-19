台日安保論壇意在推動福島食品解禁？林靜儀：討論國防安全

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台日安保夥伴關係論壇昨天舉辦，被外界質疑是為日本福島食品進口鋪路，與會的民進黨籍立委林靜儀今天表示，「大家會不會想得太奇怪？」會中討論的是國防安全，甚至更多是區域合作。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇及前日本防衛副大臣中山泰秀主辦的台日安保夥伴關係論壇，昨天在立法院透過視訊舉行，包括民進黨立委林靜儀、趙天麟及日本現任總務副大臣田畑裕明等人出席。

林靜儀先前競選立委補選時，將烏日區玉闕朝仁宮媽祖神像請到競選總部，她當選後，今天將媽祖神像請回宮內安座。

針對昨天出席的台日安保夥伴關係論壇，被外界質疑是為日本福島食品進口鋪路，林靜儀今天接受媒體聯訪時表示，「大家會不會想得太奇怪？」會中討論的是國防安全，如何跟日本、美國以及區域內的印太戰略，還有相關區域和平做相關合作。

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林靜儀說，趙天麟會中提出台灣與日本應該互訂日本關係法及台灣關係法，未來雙方國會一同擬定的可能；中山泰秀也提到，日本與中國簽訂的相關合作或國家協議是50年前，整個時空背景已經不同，甚至對當時日本的狀況是不合理的。

林靜儀指出，昨天雙方主要都是在談如何能夠打破過去已經不合理的國際規範或疆界，以形成2個國家之間，甚至更多區域合作的契機。（編輯：陳仁華）1110119