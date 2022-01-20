更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

公務機關年終獎金22日發放 政院調度907億助地方

2022/1/20 11:13（1/20 15:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院長蘇貞昌今天表示，中央循例在春節前啟動年關資金調度機制，111年撥付金額達新台幣907億元，協助地方政府發放薪資、年終獎金等人事經費；各公務機關人員預計22日起能領取年終獎金等相關費用。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，每年農曆春節前，地方政府為發放薪資、年終獎金、考績獎金等人事經費，都是資金調度高峰期，因此中央循例會在春節前啟動年關資金調度機制。

蘇貞昌表示，去年台灣經濟表現亮眼，營利事業所得稅等統籌分配稅款財源收入超過預計數，所以地方政府能獲配的年關資金數，也較往年增加，今年中央政府協助地方政府年關資金撥付金額達907億元，比前一年的714億元多出近200億元。

蘇貞昌說，相關經費應該足夠，讓全國各公務機關人員能在1月22日領到年終獎金、津貼等，快樂過新年。

他也感謝財政部、主計總處對財政控管、資金調度得宜，做出好成績。（編輯：蘇龍麒）1110120

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族