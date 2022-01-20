公務機關年終獎金22日發放 政院調度907億助地方

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院長蘇貞昌今天表示，中央循例在春節前啟動年關資金調度機制，111年撥付金額達新台幣907億元，協助地方政府發放薪資、年終獎金等人事經費；各公務機關人員預計22日起能領取年終獎金等相關費用。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，每年農曆春節前，地方政府為發放薪資、年終獎金、考績獎金等人事經費，都是資金調度高峰期，因此中央循例會在春節前啟動年關資金調度機制。

蘇貞昌表示，去年台灣經濟表現亮眼，營利事業所得稅等統籌分配稅款財源收入超過預計數，所以地方政府能獲配的年關資金數，也較往年增加，今年中央政府協助地方政府年關資金撥付金額達907億元，比前一年的714億元多出近200億元。

蘇貞昌說，相關經費應該足夠，讓全國各公務機關人員能在1月22日領到年終獎金、津貼等，快樂過新年。

他也感謝財政部、主計總處對財政控管、資金調度得宜，做出好成績。（編輯：蘇龍麒）1110120