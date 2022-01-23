銓敘部：退撫新制採確定提撥制 所得替代率無上限

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（中央社記者陳俊華台北23日電）銓敘部規劃退撫新制將改為「確定提撥制」。銓敘部長周志宏今天說，重要的是個人帳戶收益要靠投資運用，會因個人選擇而有所不同，且所得替代率沒有上限，草案預計3月前送到立法院。

依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，中華民國112年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。因此，銓敘部提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，函請考試院審議。

銓敘部在立法目的指出，退撫新制由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，公務人員初任到職時，退撫基金管理機關應為其設立個人專戶，並由公務人員及政府按月提撥費用存入帳戶運用孳息，作為退休、撫卹或資遣給與的提存準備。

草案明定，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%；公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25%。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

新制中也建立自主投資平台，退撫基金管理機關應設計不同收益、風險的多元化投資標的組合供選擇；同時為確保較不諳投資理財的公務員權益，經公務員擇定風險最低的投資工具後，由政府保證其最低收益不得低於當地銀行兩年期定期存款利率，如有不足，由國庫補足。

據銓敘部第7次精算結果，以委任第5職等的非主管人員，30歲當上公務員、年資35年為例，本俸加專業加給每月薪資新台幣5萬4950元；在現行公保加強制提撥下，個人每月要付4682元，新制則要付5498元，個人提撥占薪資比率10%；若再加上自提5.25%，每月要付9222元。

銓敘部指出，以新制強制提撥15%、收益率4%的情況下，預估退休後所得替代率72.0%，每月可領5萬1077元，高於現行制度的退休所得替代率68.3%、4萬8453元；如果再加上自願增加提繳5.25%，所得替代率更會達到89.7%，可領到6萬3633元。

周志宏向中央社記者表示，草案提報到考試院後，因為是重大法案，會先送到審查會，預計農曆年後審查通過，希望能在立法院3月新會期開始前，將草案送出。

周志宏說，第8次精算結果將結案，屆時會更精確，「數字可能更好一點」，因為有年改挹注、投資報酬率也有提升，財務狀況會更好。「確定給付制」的給付金額是可預期的，但「確定提撥制」重要的是個人帳戶，收益要靠投資運用，會因個人選擇，結果有所不同。

周志宏表示，如果選擇「保守型」方案，收益率可能不會到4%，但「穩健型」、「積極型」就可能超過4%；將來個人帳戶的所得替代率沒有上限規定，但相對地也有風險，基本上以收益率4%來預估還算保守，可能還會更好。

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至於退休條件則與現行制度相同，分為自願退休與屆齡退休；退休金則分為一次退休金、月退休金及兼領3種。其中，年資未滿15年者，限領一次退休金；採月退休金者，則又分為攤提給付、定額給付及保險年金等3種方式。

草案明定，公務員若遭褫奪公權終身；犯內亂罪、外患罪，經判刑確定；公務人員喪失或未具中華民國國籍等情形，將喪失申請退撫給與的權利。另外，新制將從112年7月1日施行。（編輯：蘇志宗）1110123