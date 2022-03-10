銓敘部：退撫新制所得替代率 可能高於現行制度

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北10日電）銓敘部長周志宏今天說，退撫新制沒有真正的所得替代率，要依個人帳戶累積、選擇投資組合性質而不同；若以35年服務年資來看，個人帳戶制所得替代率，可能高於現行制度。

考試院3日通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」等退撫新制相關草案，行政院會今天通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」等草案，將函請立法院審議。

考試院、行政院今天舉行聯合記者會，公布112年7月1日後初任公教人員的退撫新制。草案規定，初任人員在職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由初任人員負擔35%、政府負擔65%；初任人員也可自願增提每月上限5.25%。

同時，建立自主投資平台，由退撫基金管理機關設計不同收益、風險的多元化投資組合，供公教人員選擇。

外界關注新制實施後有多少人適用及所得替代率。銓敘部長周志宏表示，每年將近有1萬名左右的新進公務員適用；公保年金化加上個人帳戶制後，合計起來，與現行制度只有一個差異，個人負擔未來會比現在多1.15%。

周志宏指出，嚴格來說，個人帳戶制沒有真正的所得替代率，要看個人帳戶累積、選擇投資組合的性質，最後帳戶內的總額會有所不同。如果依一般情況推算，在同樣條件下，以收益率4%來估算，未來所得替代率不會比現行制度差。

周志宏也說，個人帳戶要依年資累計，年資越長、累計越多，如果以35年服務年資來看，其實個人帳戶制所得替代率，可能高於現行制度。

周志宏表示，公務人員越早為退休做準備越好，如果經濟負擔不重，願意多提繳，政府是鼓勵的。且新制是年資越長、提撥越多，後面累積的金額會越快、越高，當然會鼓勵公務員自願增提。

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教育部人事處長王崇斌指出，未來初任公立學校教職員會加入個人專戶制，推估每年新進人數約3000到4000人之間。所得替代率部分，未來會受教職員是否有自願增提，以及其選擇的投資方案，而影響退休金本息，要看這兩個因素變動，這與現行確定給付制是不同的，也就是要看在職累積金額跟未來發放方式而定。

王崇斌表示，如果在平均收益率下，相同年資的教職員加上公保年金化養老給付，退休所得占比應該是相當、或是差距不遠。（編輯：張均懋）1110310