銓敘部：退撫新制適用112年後新進公務員 非二次年改

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銓敘部表示，新的退撫制度只針對民國112年7月1日以後新進公務人員，並非推動二次年改。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北10日電）銓敘部晚間表示，全新的退撫制度規劃方案，只針對民國112年7月1日以後新進公務人員，並非推動二次年改。

聯合報今天以「公教年改來了、蔡政府將啟動第二波公教年金改革」為題報導，指稱政府將進行二次年改。

銓敘部晚間發布新聞稿表示，依公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應為112年7月1日以後初任公務人員，重行建立新退撫制度，因此規劃中的公務人員全新退撫制度規劃方案，適用對象為112年7月1日以後的初任公務人員，「完全不包含已退休和現職公務人員」。

銓敘部指出，在規劃新進人員退撫制度時，銓敘部已同步對現有退撫基金財務安全提出相關配套措施，除了持續現有挹注方案及退撫基金投資績效的提昇外，最重要的是將政府撥補退撫基金方案入法，藉此維持退撫基金財務永續，不會有二次年改的問題，為防造成社會誤解，也請媒體避免使用「二次年改」用語。

關於退撫新制，銓敘部日前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，函請考試院審議。

銓敘部在立法目的指出，退撫新制由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，公務人員初任到職時，退撫基金管理機關應為其設立個人專戶，並由公務人員及政府按月提撥費用存入帳戶運用孳息，作為退休、撫卹或資遣給與的提存準備。

草案明定，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%；公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25%。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

新制中也擬建立自主投資平台，由退撫基金管理機關設計不同收益、風險的多元化投資標的組合供選擇。（編輯：趙蔚蘭）1110210