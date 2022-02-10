外國代理人干預澳洲選戰 媒體點名中國俄羅斯

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（中央社記者丘德真雪梨10日專電）澳洲安全情報組織總監勃吉斯證實，有外國政府扶植代理人投入選戰並意圖干預澳洲政治。對此澳洲人報引述情報界人士指出，只有中國或俄羅斯有這樣做的能力和動機。

勃吉斯（Mike Burgess）9日發表的「年度威脅評估簡報」（Annual Threat Assessment）裡證實，澳洲安全情報組織（ASIO）近期揭發有外國政府試圖扶植其代理人投入澳洲選戰，意圖干預澳洲政治以及侵蝕澳洲主權。

勃吉斯並未指明是那一個國家意圖干預澳洲選戰。對此，澳洲人報（The Australian）今天刊登報導指出，有多名情報界人士認為，只有中國或俄羅斯有這樣做的能力和動機。

澳洲人報又指出，由於澳洲情報組織是在近期揭發有關外國政府干預澳洲選戰事件；換言之，即將於今年5月舉行的澳洲大選，正是外國政府意圖干預的目標之一。

澳洲人報提到，相關部門已經就事件向澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和在野工黨（Labor）領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）提出報告。

勃吉斯在他的簡報中，提到一宗外國政府干預澳洲政治的事件，其中涉及一位被他稱為「操偶師」（the puppeteer）的富豪。

勃吉斯指出，「操偶師」與一個外國政府及其情報機構關係密切，並且聽命於該外國政府；他潛伏澳洲的目的之一，是為了侵蝕澳洲的主權。

勃吉斯提到，「操偶師」雇用一名工作人員，負責物色一些可能支持該外國政府的候選人。對於這些候選人，「操偶師」及其工作人員除了在澳洲的非英語媒體中置入正面報導外，還會聘請政治顧問、廣告公司和公關家協助相關候選人。

勃吉斯解釋，由於「操偶師」讓該名工作人員負責在檯面上操作，所以這些候選人對「操偶師」的計畫並不知情，也不知道原來是外國政府勢力在幕後操盤。至於「操偶師」的目標，並非只是要讓相關候選人當選而已；他更是要讓相關候選人心存感激並且覺得虧欠，進而持續操縱這些候選人。

勃吉斯指出，那些候選人在選戰中勝出後，「操偶師」」的工作人員會建議他們聘請特定的工作人員，這些人往往又是該外國政府的特務或代理人。

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勃吉斯又指出，那些候選人在當選後，會被要求提供有關其所屬政黨就國防、人權、外國投資或貿易事務立場的資料；而這些資料隨後落在外國政府手中。另外，那些候選人當選後於議會內和黨內的投票行為，也會受到影響。

勃吉斯又提到，隨著澳洲情報組織及時介入，「操偶師」的計畫並未能夠持續。勃吉斯透露，類似的案例還有很多，而且情節均十分嚴重。（編輯：高照芬）1110210