臉書吹哨人：澳洲須防社交媒體假消息干預大選

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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）去年爆料指臉書假消息管控不力和隱私保護不足的「吹哨人」郝根，昨天在澳洲國會公聽會指出，中國已將社交媒體武器化；她強調需要防範有人利用社交媒體散播假消息進而干預澳洲聯邦大選。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，臉書（Facebook）前員工郝根（Frances Haugen）3日透過視訊向澳洲眾議院「社交媒體及線上安全調查委員會」（Inquiry into Social Media and Online Safety）公聽會作證。

澳洲將於今年5月舉行聯邦大選；郝根認為，為了捍衛澳洲的民主政治，當局應該要加強對付社交媒體被利用散播假消息的問題。她表示，中國將社交媒體武器化的問題已經引起注意。

郝根又指出，對於美國以外其他國家，包括澳洲在內的用戶，臉書提供較差的網路安全措施。她解釋，由於臉書很清楚自己是在黑箱作業，它持續在維護用戶安全方面投資不足，反正沒有人能夠監管它。

郝根去年10月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說，臉書早知旗下產品在助長仇恨並傷害兒童心理健康。她曾洩露資料給華爾街日報和美國政府，引爆全球國際媒體追蹤臉書的隱私保護和假消息管控不足等問題。

澳洲金融評論報指出，隨著郝根公開踢爆臉書「把利益置於安全之上」激起國際關注，澳洲政府遂邀請她向「社交媒體及線上安全調查委員會」公聽會作證。

郝根呼籲，澳洲政府應該比照英國和歐盟的做法，要監管「（社交媒體）平台的核心商業模式」；她強調，目前各個社交媒體所採用的演算法和網站平台的設計方式，均有助假消息和仇恨言論散播，而且讓用戶個人資料遭受利用。

郝根提醒，世界各地在過去數年以來，都清楚地顯示單靠社交媒體企業的自律是行不通的；就公眾利益而言，社交媒體平台是不可信的。

郝根提到，近年世界各地的選舉，特別是美國，利用社交媒體而操作的奧步層出不窮；而有著獨特地緣政治處境澳洲，亦需要防範同樣問題。

郝根認為，社交媒體是散播假消息的主要管道；最能煽動情緒的話題會在社交媒體上被放大，而平衡觀點和忠實陳述的內容卻較不搶眼。

郝根又提醒，現在距離澳洲聯邦大選只有幾個月，當局應該要預防有人將社交媒體武器化，進而干預開放社會中的選舉，對有些人來說，這是開放社會的弱點。

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郝根建議，要對付社交媒體上的網路安全問題，當局和社會大眾應該要施壓，要求社交媒體企業檢驗其產品的安全性，並且要求這些企業向公眾交待和解釋檢驗過程和結果；而且學術界應該獲得授權，以便讓他們能夠分析臉書的數據。

郝根又提到，過去曾經有一些學者試圖研究臉書廣告如何干預美國選舉，隨後臉書威脅要暫停這些學者的帳號，甚至揚言要控告這些學者。（編輯：韋樞）1110204