中國打壓威迫不斷 吳釗燮：促美日澳歐一致挺台

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（中央社記者鍾佑貞台北24日電）外交部長吳釗燮接受澳洲智庫專訪時表示，中國近年打壓台灣外交空間之際，台灣獲澳洲、美國、日本及歐洲支持，凸顯中國威迫招致反效果。他也示警，國際社會對中國擴張影響力的意圖應保持高度警覺。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮應澳洲戰略政策研究所（ASPI）邀請，接受該所網路廣播節目（podcast）「著眼全局」（The bigger picture）視訊專訪。專訪由ASPI執行長詹寧斯（Peter Jennings）主持，內容23日上線。

談到澳洲與日本簽署「互惠准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA）時，吳釗燮說，在中國進行擴張威權主義之際，台灣樂見澳日簽署RAA，以及透過「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）強化理念相近國家在軍事安全領域的支援與合作，共同捍衛自由與開放的印太區域。

吳釗燮表示，突破中國對台灣的國際孤立攸關台灣生存發展；台灣外交優先目標包括：為台灣安全、經濟建立國際連結，及彰顯台灣是國際社會不可或缺的良善力量。

吳釗燮指出，中國近年持續對台灣提升軍演規模，單去年就派遣近1000架次軍機擾台，並不斷打壓台灣外交空間；中方同時經濟脅迫立陶宛，要求不得與台灣發展關係等。

他說，台灣同時也獲得澳洲、美國、日本及歐洲等理念相近國家的更多支持，民主國家對台海和平穩定更加重視，凸顯中國的威迫獲得反效果，台灣的外交努力獲得肯定。

吳釗燮表示，中國野心顯然不僅止於台灣，例如澳洲日前舉行軍事演習時，中國不遠千里派遣偵察船至澳洲沿岸蒐集情資，國際社會應對中國持續在全球各地擴張影響力的意圖保持高度警覺。

吳釗燮並感謝澳洲政府高層近年對台灣的國際參與、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、台海和平穩定表達支持與重視；台澳也協調對太平洋島國的發展援助。

他說，將努力確保台灣未來世代持續享有自我選擇的權利，以及貢獻國際社會的能力。吳釗燮並與聽眾分享在公務之餘對烹飪與吹奏長號（trombone）的心得。

外交部指出，ASPI為澳洲外交暨區域安保議題重要智庫，具高度政策影響力及代表性，詹寧斯為國際知名安全戰略專家，曾任澳洲國防部戰略次長、部長幕僚長等職，為台灣重要友人。（編輯：郭無患）1110124