國民黨駐美代表處落腳華府中心 預計春天揭牌

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睽違10多年，國民黨計劃重啟駐美代表處，日前選定地點，落腳位於華府中心的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上，代表處有多面採光，可遠眺國會大廈。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年1月25日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）國民黨計劃恢復駐美代表處，日前選定地點，落腳華府中心的賓夕法尼亞大道。黨內人士表示，籌備團隊16日已正式進駐，代表處待國民黨主席朱立倫訪美時揭牌，時間預計落在春天。

國民黨去年底派國際部副主任黃裕鈞赴美籌備駐美代表處，目前已確定地點，就落腳在華府中心主要幹道賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上，門牌601號，辦公室擁有多面採光，且可遠眺國會大廈。

目前兼任代表處籌備主任的黃裕鈞今天告訴中央社記者，籌備處1月16日已正式進駐辦公室，待依美國「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）完成法律登記後，代表處就會正式開始運作，並等朱立倫訪美時揭牌。

至於朱立倫何時可能訪美，黃裕鈞表示，要待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和緩，時間點可能落在今年春天。

國民黨睽違10多年後重啟駐美代表處，談到代表處未來短、中、長期目標，黃裕鈞指出，短期重點是公布駐美代表人選、與美方建立溝通管道，未來將著重於強化外交關係、拓展管道、說明國民黨政策與了解美方立場。

黃裕鈞說，培育外交與黨內人才也是未來重點目標，待代表處正式運作，國民黨將積極對美國政府、國會與智庫進行拜會、政策說帖與資訊提供工作，也會在華府舉辦私下座談與公開演說，盼強化對美關係。（編輯：高照芬）1110125