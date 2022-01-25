內政部統計3大詐騙手法 「假投資」排第一

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（中央社記者陳俊華台北25日電）內政部今天說，過年期間詐騙多，統計110年詐騙案件發生情形，依序為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」3種手法最多，民眾遇到可疑狀況，務必撥打165反詐騙專線求證。

內政部透過新聞稿指出，農曆春節時，民眾領到年終獎金、壓歲錢，是詐騙集團最想下手的時機。內政部統計110年詐騙案件發生情形，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，是總財損量最高的詐騙手法。

內政部說，詐騙集團常見以帥哥、美女圖吸引被害人注意，再以溫情攻勢，慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣、博奕遊戲等不熟悉的投資領域，

投資初期，內政部表示，詐騙集團會讓被害人嚐嚐甜頭以放下戒心，等被害人加碼投資後，就以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

內政部指出，排名第二的是「解除分期付款」，主因是部分網站資安防護措施不足，導致民眾個資與交易資料外洩，詐騙集團再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員，謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款」。

內政部說，民眾接到這類電話時，切記ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能，要提高警覺、勿輕信來電資訊。

內政部表示，「假網拍」排名第三，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡。

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內政部提醒，民眾如有網購需求，應選擇具第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，降低受騙風險。

內政部指出，詐騙花招推陳出新，但只要把握calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）3C原則，接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。（編輯：康世人）1110125