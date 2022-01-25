七海園區是威權象徵？藍委激辯促轉會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王承中台北25日電）國民黨立委今天在朝野協商總預算時，對促轉會認為經國七海文化園區威權象徵，提出質疑；由於朝野協商沒有共識，預算提案難以處理，立法院長游錫堃裁示先處理後續預算提案。

游錫堃今天召集朝野黨團協商「中華民國111年度中央政府總預算案」相關事宜；由於昨天晚上協商促轉會預算時朝野不歡而散，今天下午仍先協商促轉會預算。

國民黨團總召費鴻泰質疑，總統蔡英文出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，但促轉會在前一天要求改名，詢問為何七海文化園區是威權象徵。

國民黨團書記長陳玉珍則說，促轉會處理業務涉及移除蔣介石銅像，但促轉會沒有考慮歷史脈絡，移除銅像在金門引起很大反彈。

對此，葉虹靈表示，促轉會執行各項業務嚴守行政中立，並秘密執行過程，絕對沒有資料外洩或提供政治用途。

葉虹靈也表示，促轉條例已定義威權統治者，蔣經國從1950年代就任總統府機要室主任，著手統整情治體系，而蔣經國統整後的情治機關，是釀成大量政治犯冤案的源頭；蔣經國雖然表面上不像蔣介石親批改判，但在情治系統的位置無庸置疑。

葉虹靈說，戒嚴80年代才解除，以及美麗島大抓捕，一夕扼殺黨外香火，斑斑歷史都指明蔣經國是威權統治地位。

葉虹靈也說，促轉條例規範範圍包含各級政府，自然也包含各級政治人物，上週發布的新聞稿也是為提醒反省這段歷史的重要性，不要忘記蔣經國對台灣的傷害。

費鴻泰追問，由於蔡總統出席經國七海文化園區開幕典禮，促轉會是否也要發函給蔡總統，並要求蔡總統向民進黨及社會大眾道歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，總統蔡英文22日出席經國七海文化園區開幕典禮，引用蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共；面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

國民黨透過臉書發文指出，很可惜蔡總統僅談到蔣經國功過開放給人民決定，但對於推動經濟發展、民主改革或是開放兩岸交流等功績，始終逃避對蔣經國的肯定，顯露出民進黨真正害怕的正是蔣經國的精神與目標，刺中了民進黨最痛的一塊。回顧蔣經國的語錄，每一字一句都會讓人民對民進黨感到搖頭。（編輯：張均懋）1110125