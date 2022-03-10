促轉會：蔣經國是威權統治者 七海園區應陳列歷史

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（中央社記者葉素萍台北10日電）促轉會代理主委葉虹靈今天說，蔣經國是威權統治者的定性毋庸置疑，促轉會也把七海文化園區列為威權象徵，並發函、將相關報告寄給台北市政府，希望未來蔣經國圖書館也可以陳列相關歷史文本，讓人民思考過去威權統治帶來的傷害。

葉虹靈今天赴立法院司法及法制委員會業務報告，時代力量立委邱顯智提到，總統蔡英文今年1月在七海文化園區開幕式的發言，遭學界批評「試圖搶奪關於蔣經國的話語權、意圖媚俗討好藍營的民眾」，從轉型正義的角度來看，必須解構「蔣經國神話」，台灣民主才有可能深化。

邱顯智質疑，在蔡總統發言前，總統府是否向促轉會諮詢，政府未來要落實轉型正義，究竟要如何打破蔣經國的神話，真正讓這段歷史中的加害者負起責任。

葉虹靈說，相關意見都有傳達，促轉會的立場如同先前聲明所講，蔣經國是一個威權統治者的定性毋庸置疑，會在總結報告裡面處理，促轉會也把七海文化園區列為威權象徵，並發函、將相關報告寄給北市府，希望未來蔣經國圖書館也可以陳列相關歷史文本，讓外界思考反省過去的威權統治帶給人民的傷害是什麼。

邱顯智詢問，中正紀念堂轉型具體計畫，何時可以完成；因為，轉型正義不只是撤除威權象徵，也要追究加害者應有的責任、打破威權神話。

葉虹靈表示，就像蔡總統所說的，不應該再用威權形式紀念這個卸任總統，相關功過隨著新檔案、新研究會持續推進，應該留給歷史學家、國史館之類的研究單位來做。

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葉虹靈認為，以中正紀念堂來講，在首都的核心區域，不應該再用公共資源去記錄一個獨裁者，這立場非常明確，促轉會已經提出威權反省公園方案，接下來會提出視覺化的圖像跟民眾溝通；促轉會的總結報告也會提短、中、長程計畫，包括，法治怎麼解決，文資、都計配套怎麼處理，提交在總結報告，接下來會由承接機關文化部與行政院一起推進。

民進黨立委賴品妤指出，促轉會提出反省威權歷史公園的轉型構想時，曾說3月間會提出空間專業者、也就是建築師的設計構想提案；葉虹靈說，目前規劃在4月提出，因為建築師對圖的要求很高，促轉會也希望力求完備，一定會對外發表。（編輯：蘇志宗）1110310