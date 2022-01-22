經國七海文化園區正式開幕 總統圖書館一覽蔣經國生平

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經國七海文化園區22日開幕，園區設置全台首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」，館內完整收藏前總統蔣經國生平事蹟檔案、文獻、文物等資料，未來園區將持續推動相關主題研究活動及史料展覽，同時建置數位資料庫，推動台灣現代化經驗研究。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）「經國七海園區」今天正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案，做為相關研究的重要學術基地。

座落著故總統蔣經國故居「七海寓所」的經國七海文化園區今天正式開幕，總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統連戰、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲等出席開幕典禮並致詞，共同揭牌。

台北市文化局表示，「經國七海文化園區」除開放直轄市定古蹟「七海寓所」對外參觀，揭開前總統蔣經國故居的神秘面紗外，也設置全台首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」，完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案。

台北市政府民國95年公告指定七海寓所為市定古蹟，投入逾新台幣3600萬元經費修復古蹟、樹木褐根病防治和木棧道整修等環境整備，並規劃設置經國七海文化園區。

文化局指出，103年透過民間參與公共建設投資方式，與財團法人基督教中華信望愛基金會簽約，並與其協力團隊財團法人蔣經國國際學術交流基金會合作，由民間投入超過8.5億元經費、歷經7年整修興建後，今天宣告經國七海文化園區正式開幕。

經國七海文化園區22日正式開幕，以七海寓所和蔣經國總統圖書館等設施延續園區過往歷史文化脈絡，同時結合周遭劍潭山及七海潭自然美景。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

經國七海文化園區22日正式開幕，並開放直轄市定古蹟「七海寓所」對外參觀，讓民眾可以一窺前總統蔣經國的家庭生活和史實文物。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

經國七海文化園區22日開幕，並開放「七海寓所」對外參觀，七海寓所是前總統蔣經國在台唯一留存的故居，古蹟內部保留著生活痕跡。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

經國七海園區22日正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

七海寓所約為民國39年至49年所建，最初做為海軍總部招待所使用，見證早期台美政治關係發展脈絡，自58年蔣經國遷入寓所後，直到77年過世前皆居住於此，妻子蔣方良則繼續居住至93年過世。

七海寓所做為蔣經國在台唯一留存的故居，古蹟內部保留著生活痕跡，樸實無華的內部陳設，夫妻倆儉樸節約的風格。蔣經國居住期間歷任行政院副院長、行政院長、總統等職，因此七海寓所見證台灣日後發展的重大政治、外交、經濟等政策決定，在台灣現代史上具有重要意義。

此外，園區也設置全台首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」，館內完整收藏蔣經國生平事蹟檔案、文獻、文物等資料，未來園區將持續推動相關主題研究活動及史料展覽，同時建置數位資料庫，推動台灣現代化經驗之研究。

而圖書館也設置陳列廳，介紹蔣經國生平事蹟及家庭生活，結合手稿、照片、家具等文物，規劃主題展覽。

文化局表示，經國七海文化園區以七海寓所和蔣經國總統圖書館等設施延續園區過往歷史文化脈絡，並設有遊客中心及園區景觀設施，同時結合周遭劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的文化設施。（編輯：郭諭儒）1110122

經國七海文化園區22日正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，透過影音史料、文獻和文物，呈現前總統蔣經國的生平和重要事蹟。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日