經國園區改名？蔣萬安：大家一直以來感念蔣經國

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）促轉會表示將發函台北市政府，建議「經國七海文化園區」改名。國民黨立委蔣萬安今天說，他態度一致，就是坦然面對、還原歷史、撫平傷痕；蔣經國一直以來都是台灣民眾感念的總統。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的經國七海文化園區以及蔣經國總統圖書館今天開幕，總統蔡英文、前總統馬英九、台北市長同時也是民眾黨主席柯文哲、前台北市長郝龍斌、前副總統連戰、國民黨主席朱立倫、前主席吳敦義、吳伯雄、親民黨主席宋楚瑜、蔣萬安等人與會。

促轉會昨天表示，經國七海文化園區屬「命名空間」類的威權象徵，將發函台北市政府，建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

身為蔣家後代的蔣萬安在園區開幕後接受訪問表示，他態度一致，就是坦然面對、還原歷史、撫平傷痕，今天大家共襄盛舉參與開幕，這表示蔣經國一直以來都是台灣民眾感念的總統。

蔣萬安並指出，蔣經國是台灣經濟發展、民主化的重要推手，貢獻不容抹滅，同時蔣經國在當時經歷中華民國與美國斷交，國際局勢風雨飄搖之際守住台灣，是穩住台灣重要的舵手，這大家都感念在心。

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戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康在開幕前接受訪問說，蔣經國對台灣的貢獻非常大，沒有蔣經國，今天會有民進黨嗎，蔣經國晚年解除報禁、黨禁、戒嚴，開放大陸探親，對台灣貢獻很大，做人要飲水思源。

趙少康認為，促轉會是天下第一無聊的單位，就像跳樑小丑一樣，早就該裁撤；他不認為蔡總統會與促轉會唱雙簧，而是促轉會自以為是；蔡總統都親自到場致詞，促轉會的動作豈不是打蔡總統耳光嗎。（編輯：郭無患）1110122