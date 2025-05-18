想拉跌倒鄰居一把 台裔青年赴緬甸重建生命水源

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）在斷垣殘壁頂著烈陽指揮挖井，38歲台裔美籍張暉𡩋飄洋過海，到太平洋另一端，將水利衛生知識化為力量，為緬甸強震災民重建生命水源，「我不是英雄，只是想為鄰居伸出援手。」

3月28日午後時分，緬甸發生規模7.7強震，讓內部衝突不斷的緬甸狀況雪上加霜，多棟建築物倒塌，當地居民不僅無家可歸，連維持生命的乾淨水源都短缺，多次參與無國界醫生及其他人道組織前線任務的張暉𡩋，4月前往緬甸，投身水利衛生專案統籌。

張暉𡩋回憶起初到緬甸災區所見，他告訴中央社記者，無數水井與自來水管被震毀，不僅乾淨飲用水缺乏造成生存問題，甚至連洗碗筷、洗衣服與洗澡的水源都是挑戰，當住民長期到河邊收集未經處理的髒水，以此作為民生用水，還可能導致皮膚病、疫情等衛生危機。

曾於2023年土耳其敘利亞震災期間，擔任無國界醫生水利衛生經理的張暉𡩋，深知緬甸強震後重建水利工程刻不容緩，短短1個半月，張暉𡩋與團隊已將7成至8成的毀損水井修復完畢，甚至鑽出了新水井，更建立RO逆滲透淨水設備，打開水龍頭就能喝水，解決飲用水問題。

張暉𡩋笑著說，累是一定會累，但每次看著建好的水利設施，大家喝著乾淨的水，所有的辛苦都變得值得。簇擁而上的緬甸居民，滿溢出感謝的心情，即使沒有翻譯，他也能瞭然於心，「作為有能力者，伸出援手，我不是想當英雄，只是想拉跌倒了、需要幫助的鄰居一把。」

被問到緬甸水利工程的最大挑戰，張暉𡩋微微皺起眉頭，他說，大約再半個月雨季就要到來，洪水和土石流可能會加劇行動挑戰，尤其在偏遠地區，這次的水利任務預計到6月初，緬甸的豪大雨不容小覷，「可能淹到馬桶會吐出很髒的水」，整個水利衛生團隊此刻正在與時間賽跑。

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張暉寗表示，這次任務讓他更清楚意識到，解決當地問題需要長期規劃與投入，以水利衛生為例，短期援助就像捐1瓶乾淨瓶裝水，只能暫時解決問題，沒有水瓶就沒有水喝，「我們的目標是建立長期且具備彈性與韌性的解決方案」，確保乾淨的水源能持續供應。

無國界醫生在這次震災嚴重的曼德勒地區，為流離失所者和農村社區恢復供水、衛生設施，及受地震破壞的醫療設施的電力，包括鑽井，在8個以上地點設置臨時行動診所，改善醫療服務，擴大心理健康照護；另外，在撣邦南部、茵萊湖，除了修復水處理設備，行動診所覆蓋4個不同的村莊。（編輯：管中維）1140518

規模7.7的強烈地震3月28日襲擊緬甸中部，造成房屋毀損、水塔倒塌，當地水利衛生設施受到嚴重破壞。圖攝於4月28日。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月18日