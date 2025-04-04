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緬甸強震慈濟志工團隊進駐 物資送入重災區

2025/4/4 18:47（4/4 19:06 更新）
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緬甸強震傷亡慘重，慈濟基金會4日指出，緬甸志工團隊目前已進駐瓦城地區，人道救援賑災物資也陸續送抵重災區。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
緬甸強震傷亡慘重，慈濟基金會4日指出，緬甸志工團隊目前已進駐瓦城地區，人道救援賑災物資也陸續送抵重災區。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
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（中央社記者張祈、吳欣紜台北4日電）協助緬甸震災，慈濟基金會今天說，啟動震後關懷機制，志工團隊已進駐瓦城地區開設醫療站等，將食品及生活用品等賑災物資送入強震重災區。

緬甸3月28日發生規模7.7地震，造成超過3000人罹難、4700多人受傷。受強震影響的瓦城（Mandalay）和實皆市（Sagaing）距離約24公里，其中瓦城總人口數約153萬人、實皆市50萬人。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，緬甸志工團隊目前已進駐瓦城地區，人道救援賑災物資也陸續送抵強震重災區，結合其他團體開設醫療站、關懷據點，多管道投入災民安置、災後照顧，並結合醫療組織進行災後醫療問題。

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慈濟基金會指出，集結運往緬甸受災重災區的賑災物資包括福慧床、毛毯、睡袋、折疊床、蚊帳、塑膠墊、清潔工具、醫用口罩、泡麵、發電機等均陸續送抵慈濟在瓦城等災區關懷震災的據點。

緬甸慈濟團隊指出，當地華人、華僑及緬甸人紛紛前往慈濟關懷據點幫忙，有不少是年輕人主動協助，目前透過人道救援組織與團體合作分工，確保災民能受到完善的照顧與關懷。（編輯：郭諭儒）1140404

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緬甸強震造成數千人死傷，慈濟基金會志工震後隨即啟動關懷機制，目前已將災害應變安置、食品及生活用品等賑災物資送入當地重災區。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
緬甸強震造成數千人死傷，慈濟基金會志工震後隨即啟動關懷機制，目前已將災害應變安置、食品及生活用品等賑災物資送入當地重災區。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 114年4月4日
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