馬英九憶蔣經國 出身威權終結威權

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）「經國七海文化園區」今天開幕，前總統馬英九表示，故總統蔣經國的偉大，在於出身威權體制，卻以大智慧、大勇氣親手終結威權體制，園區的設立，就是紀念蔣經國最有意義的方式。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」上午開幕，總統蔡英文、馬英九、台北市長柯文哲、前台北市長郝龍斌、前副總統連戰、國民黨主席朱立倫、前主席吳敦義、吳伯雄、親民黨主席宋楚瑜、國民黨立委蔣萬安都到場參加。

馬英九致詞時說，經國七海文化園區與蔣經國總統圖書館全靠民間捐獻，沒用政府經費，在奮鬥10多年後，終於完成，令人欣慰。

他指出，這是一座深具歷史文化價值，又與周邊自然環境融合的綠建築，更是一個以人為本的優質研究、教育空間，符合蔣經國一向稱呼家為「寓所」而非「官邸」的親民風格。

曾擔任過蔣經國秘書的馬英九，也分享了與蔣經國之間的故事。他說，1985年間，蔣經國的老友、前台灣美軍顧問團團長戚烈拉將軍來函，認為台灣戒嚴名不符實，得不償失，建議儘快解嚴。

馬英九指出，他簽報後，蔣經國問他戒嚴的英文，以及要他查外國人對戒嚴的看法，他查了5種辭典與百科全書，向蔣經國回報，「西方人認為戒嚴就是軍事管制，沒有法治」。

馬英九表示，蔣經國聽了後皺著眉頭說，「台灣沒有軍事管制，也沒有無法無天」。不久，當時的駐美代表錢復在回國開會時也力勸蔣經國解嚴。

1986年10月7日，蔣經國在總統府接見時任華盛頓郵報董事長葛蘭姆時，宣布政府將在修訂法律後解除台澎地區38年的戒嚴。馬英九說，當時蔣經國在創造歷史，他一字一句審慎翻成英文，感覺好像有電流通過身體，至今難忘。

馬英九指出，1987年11月間，蔣經國要他到寓所，詢問他國會改選案的進度，那是他首次跟躺在床上的蔣經國報告，他提到有人建議在國會設置大陸代表，以延續法統，引發爭議。

馬英九說，蔣經國則問他，「政府在民國38年遷台時，有沒有宣布還是代表全中國」，他告訴蔣經國沒有印象，但會儘快查報；後來他回報，在38年12月7日「國民政府公報」與相關資料中都找不到這類宣示。

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馬英九表示，蔣經國聽了後堅定地說，只要是依據中華民國憲法產生的代表，就代表中華民國。他聽了大大鬆了一口氣，當晚他走出七海寓所時，抬頭看到滿天星斗，心情既快慰，又敬佩。

馬英九盛讚，經國先生的偉大，就在於出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣親手終結威權體制。蔣經國過世時，故總統李登輝送的輓聯提到「四十年汗盡血枯，注斯民斯土，始有今日」，確實很貼切。（編輯：康世人）1110122