民團：經國七海園區是特務館 勿紀念獨裁者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北19日電）民間團體今天舉行前總統蔣經國歷史定位座談會，針對日前開幕的經國七海園區，與會者認為許多人在白色恐怖期間因蔣經國家破人亡，此為特務紀念館，盼政府勿討好少數人，要聆聽台灣人心聲。

台灣教授協會、陳文成博士紀念基金會上午舉行「轉型正義與蔣經國歷史定位」座談會，陳文成基金會董事長楊黃美幸表示，蔣經國是「特務頭子」，讓許多民眾不明不白遭關押、判死刑，導致家破人亡。

她認為，經國七海園區是特務紀念館，盼政府不要討好少數人，而要聆聽台灣人的心聲。

台灣教授協會長許文堂指出，雖然有人說蔣經國有很多不同面向，但違反人道的獨裁者、殺人者，好的面向一定會被歷史放在另一邊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對中正紀念堂的銅像，台灣二二八關懷總會理事長王文宏認為，總會主張一定要移除最大的威權象徵，且三軍儀隊目前仍在銅像前，「感覺像是在保護什麼」，花費台灣納稅人的錢。

政治受難者、前立委陳婉真提到，台灣好不容易有了本土政權，但迄今都無法建立正確價值，總統蔡英文曾提到「要由人民來做決定」，因此人民會繼續發聲，讓政府知道紀念獨裁者是不對的。（編輯：黃瑞弘）1110219