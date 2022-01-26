台灣捐物資助風災重建 菲律賓駐台代表：銘感在心

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（中央社記者鍾佑貞台北26日電）菲律賓去年底遭超級颱風雷伊嚴重侵襲，為協助菲國政府加速重建，政府籌措近100公噸賑濟物資，今天舉行捐贈典禮。菲律賓駐台代表費南德代表受贈，並表示菲國政府及人民銘感在心。

外交部傍晚發布新聞稿指出，捐贈儀式在外交部舉行，由外交部政務次長田中光主持，馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。

田中光於典禮中對菲國災民表達誠摯問候，並指出台灣與菲律賓的友誼是患難見真情。台灣在獲知菲律賓災情後，立即援贈50萬美元，並在1週內以運輸機運送10公噸民生物資。

田中光說，這次再應菲國政府請求，準備近100公噸建材及米糧，緊急安排海運馳援，期盼菲律賓災民能體會台灣的關懷。

費南德則感謝台灣政府與人民的善行義舉，特別是外交部在春節前夕短時間內援贈大批物資，菲國政府與人民銘感在心；後續菲國政府將妥善分配物資，讓台灣的善心傳遞到菲國迫切需要的災民手上。

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外交部表示，根據菲方評估，雷伊風災造成基礎建設及農產損失將近6億美元，數百萬居民受到影響。雖然菲國政府已動員大量人力物力，但因災情慘重、受災範圍過大，導致風災發生1個月後，仍有缺水、缺糧情形。

外交部說，在接獲菲方請援清單後，在最短的時間內協調經濟部、行政院農業委員會等單位，籌措包括建材（浪板、合板、防水布、鐵絲、鐵釘）、工具（鐵鎚、鋸子）、白米、乾糧、瓶裝水等近100公噸，並洽請海運及物流業者，共同完成此次援菲計畫。（編輯：黃國倫）1110126