更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

總預算案保留逾300案 游錫堃：表決恐花12小時

2022/1/27 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北27日電）立法院長游錫堃今天表示，希望總預算案第二輪協商能夠進行，將保留案降到最低，否則目前有300多案保留要表決，可能要花12小時左右；希望今天和明天大家努力，讓總預算通過。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日劃下句點，但包括111年度中央政府總預算案未能於法定會期內通過，立法院自今年1月5日至28日召開臨時會處理。

立法院朝野黨團協商111年度中央政府總預算案（公務預算部分），歷經連日來馬拉松式會議，截至昨天下午，已將總數6113項預算提案審過一輪，協商暫時休息，統計還有300多案尚未達成共識，保留案待今天進行二輪協商，盼化解歧見。

游錫堃今天上午在立法院接受媒體聯訪時指出，現在仍保留300多案，希望第二輪協商能夠進行，將保留案降到最低，否則如果300多案表決，加上包括會有黨團代表發言，可能就要12小時左右；希望今天和明天大家努力，讓總預算通過。

國民黨團總召費鴻泰今天上午受訪表示，行政院如果在今天院會授權衛生福利部或直接通過日本福島5縣「核食」進口，國民黨團就不協商總預算案，立法院臨時會所有議程按照議事規則處理，同時不排除有其他非常激烈的動作。

關於總預算案協商，游錫堃說，國民黨沒有簽字就很麻煩，目前都還沒有簽字。

對於媒體詢問是否支持近期開放福島5縣食品進口，游錫堃說，希望總預算通過，其他的就尊重行政院的決定，現在最重要的是總預算能夠順利通過。（編輯：張良知）1110127

延伸閱讀
立法院技工身體不適急送台大 游錫堃：不得不慎
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族