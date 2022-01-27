總預算案保留逾300案 游錫堃：表決恐花12小時

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（中央社記者范正祥台北27日電）立法院長游錫堃今天表示，希望總預算案第二輪協商能夠進行，將保留案降到最低，否則目前有300多案保留要表決，可能要花12小時左右；希望今天和明天大家努力，讓總預算通過。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日劃下句點，但包括111年度中央政府總預算案未能於法定會期內通過，立法院自今年1月5日至28日召開臨時會處理。

立法院朝野黨團協商111年度中央政府總預算案（公務預算部分），歷經連日來馬拉松式會議，截至昨天下午，已將總數6113項預算提案審過一輪，協商暫時休息，統計還有300多案尚未達成共識，保留案待今天進行二輪協商，盼化解歧見。

游錫堃今天上午在立法院接受媒體聯訪時指出，現在仍保留300多案，希望第二輪協商能夠進行，將保留案降到最低，否則如果300多案表決，加上包括會有黨團代表發言，可能就要12小時左右；希望今天和明天大家努力，讓總預算通過。

國民黨團總召費鴻泰今天上午受訪表示，行政院如果在今天院會授權衛生福利部或直接通過日本福島5縣「核食」進口，國民黨團就不協商總預算案，立法院臨時會所有議程按照議事規則處理，同時不排除有其他非常激烈的動作。

關於總預算案協商，游錫堃說，國民黨沒有簽字就很麻煩，目前都還沒有簽字。

對於媒體詢問是否支持近期開放福島5縣食品進口，游錫堃說，希望總預算通過，其他的就尊重行政院的決定，現在最重要的是總預算能夠順利通過。（編輯：張良知）1110127