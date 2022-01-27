國民黨：與日本未簽司法互助 核災區食品進口難調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨副秘書長王育敏今天表示，民進黨在野時主張禁止核災區食品進口，執政後卻想要開放，背離民意讓人無法接受；台日之間無司法互助協議，一旦有疑似日本核災區食品進口，將無力要求日本調查。

國民黨今天上午召開「人民食安優先，反對核食進口」記者會，副秘書長王育敏強調，國民黨捍衛食安，一路走來始終如一，民進黨在野時完全主張禁止核災區食品進口，2016年拿到政權後，卻馬上想要開放；食安完全跳票，自己打臉曾說過的話，背離民意無法讓人接受。政府想以突襲方式，在春節前後讓日本核災區食品再度叩關，這是漠視、踐踏民意。

王育敏表示，台灣與日本沒有簽訂司法互助協議，一旦有廠商把核災區食品改標輸入台灣，台灣根本沒有能力要求日本政府調查、究責、賠償，這也是在食安把關機制關鍵一環，但幾年過去，也沒有看到駐日代表謝長廷與日方有進行交涉，政府要如何為人民食安把關。

與會的國民黨智庫執行長柯志恩說，台灣跟日本非常友好，目前一年食品進口，有1/4來自日本，已經進口42縣市日本食品，有差福島周邊這5縣市嗎。日本本身沒有禁福島食物，雖然價錢比較低，但許多通路還是拒絕，京都地區為了學童安全，還定出高於政府的檢測標準，日本地方都能為當地的學童把關，那台灣呢。

下任國民黨立法院黨團總召、立委曾銘宗則說，國民黨絕對反對開放核災區食品進口，政府不能用空泛的政治承諾，去交換全民健康權益；去年台灣對日本貿易逆差高達新台幣7000多億元，政府對日談判應相對強勢，不應任由日方壓制，且開放核災區食品無助於台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（編輯：楊蘭軒）1110127