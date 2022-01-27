立法院28日處理總預算 可望完成三讀

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（中央社記者郭建伸、王承中台北27日電）立法院臨時會今天處理111年度中央政府總預算案，朝野立委下午在議場內表決保留的43項提案，國民黨團提案均遭民進黨團否決；院會28日將接續處理其餘保留提案，並進行總預算二、三讀。

立法院朝野黨團昨天協商總預算後仍有300多項提案保留，外界原預估今天將挑燈夜戰並上演表決大戰。

不過，立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商前，民進黨團總召柯建銘偕黨團成員前往國民黨團辦公室，與國民黨團總召費鴻泰溝通，盼化解歧見並降低保留案數；隨後黨團協商敲定，立法院臨時會今天下午先表決保留提案，包含通案、經濟、財政、教育、交通等委員會共有43案。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰表示，國民黨團會嚴守立法院審查預算的紀律，111年度中央政府總預算總共有新台幣2兆2600億元，希望錢可以花在刀口上，在經濟發展、社會福利上應多分配，不該浪費的錢就應剔除。

費鴻泰指出，各部會政令宣導費用，只要做得好，自然會有媒體報導，這部分的錢可省下做社福及促進經濟發展；對於開放日本福島5縣食品議題，國民黨團強烈要求，不可以拿人民健康作為任何政府間的交換條件。

針對總預算案，國民黨團提案要求行政院督促各部會揭露政令宣導預算實際支用情形，按月公告於官網，並要求行政院長必須在下會期進行施政報告時，提出國內物價波動情形、影響與各部會實施政策成效的專案報告。

國民黨團也要求行政院經貿辦公室、經濟部及外交部在一個月內提出台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）時程表及與美國簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）、自由貿易協定（FTA）進度，並提出專案報告。

由於民進黨團具人數優勢，國民黨團提案均遭民進黨團反對，表決未通過。

立法院會28日要處理其餘委員會所保留的提案。游錫堃今晚在臉書表示，總預算案剩下的內政、外交及國防、社會福利及衛生環境、司法及法制等4個委員會，有3784個提案，目前仍保留244案待處理，期待28日院會能盡早完成總預算案。

民進黨團總召柯建銘今天表示，如果院會進行順利，這次臨時會可望在28日中午結束。（編輯：謝佳珍）1110127