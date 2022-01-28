澳駐台代表中文拜年：台防疫表現領先世界[影]

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影片來源：Australian Office Taipei

（中央社記者王慶剛台北28日電）澳洲駐台代表露珍怡今天透過訪談影片向台灣民眾拜年，並表示台灣防疫與經濟表現，以及多元的歷史、文化和語言都令她印象深刻，期待未來台澳更深入的合作。

澳洲辦事處上午在臉書發表影片，露珍怡首先以台語問好，指澳洲和台灣的關係很密切、很重要，現在也繼續強化彼此的合作，感謝大家的貢獻和付出。

影片中，露珍怡全程使用中文。她說，面對疫情挑戰，澳台幫助彼此，提供防疫物資，也分享經驗。台灣防疫表現領先全世界，感謝第一線人員不懈的努力，也非常感謝政府和人民一起合作。

露珍怡指出，今年也是「澳台情誼年」，澳台有長期、密切、互惠的經貿及民間交流關係，澳洲不只是台灣第一大能源供應國，澳台也是能源轉型最密切的合作夥伴，例如在綠色氫能、離岸風電，以及其他再生能源上的密切合作，保護環境的同時，也確保供電穩定可靠。

露珍怡說，澳洲也是食物及農產品的主要供應國，感謝支持澳洲優質農產品的台灣朋友。

她補充，在能源、礦業、農業、教育、醫療生技、金融服務、藝術文化、原住民交流等多元領域，澳台關係現在是有史以來最密切的；更重要的是人跟人之間緊密的交流，很期待深化彼此的情誼。

回顧來台一年多，露珍怡說，對台灣最印象深刻的，首先是台灣防疫表現領先世界。透過政府和人民的努力，如願意戴口罩、保持社交距離等，台灣人如常生活，同時也能保持民主自由生活的方式，讓她佩服。

此外，露珍怡指出，疫情的衝擊也更清楚地顯示，台灣對全球供應鏈的重要性，台灣經濟的表現，特別是半導體產業，傑出、亮眼。

露珍怡表示，台灣豐富多元的歷史、文化和語言，還有原住民文化，都令她印象深刻。最後，台澳都重視開放多元的社會、人權、言論自由，性別平等、良善透明政府等價值觀，讓她十分讚嘆台灣的成就。

新的一年即將到來，露珍怡說，在慶祝「澳台情誼年」的同時，很期待能跟各界夥伴深化合作，加強各個領域的交流，一起面對疫情的挑戰及不確定性，並推動民間交流，讓雙方更了解彼此，也很期待有機會拜訪更多地方，體驗當地文化和生活的方式，品嚐台灣的美食、欣賞自然景色。

最後，露珍怡祝福大家： 福虎生豐，虎年行大運。（編輯：康世人）1110128