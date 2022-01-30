柯建銘質疑馬英九不敢走進義光教會 馬辦：2014年就到過

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）針對民進黨立法院黨團總召柯建銘質疑前總統馬英九敢不敢走進義光教會或鄭南榕紀念館，馬英九辦公室今天表示，2014年馬英九曾到義光教會探視前民進黨主席林義雄，還留下卡片，新聞都有報導。

柯建銘透過臉書表示，大家看到總統蔡英文以全民總統之身分及高度，到經國七海文化園區，國民黨卻冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走；民進黨內部對此也有異見，他自己卻不做如是觀。但要問，不知道有沒有機會看到馬英九敢走進義光教會或鄭南榕紀念館。

對此，馬辦下午透過新聞稿表示，馬英九過去曾代表政府向白色恐怖受難者致意，每年都向二二八家屬致意，也沒看到柯建銘有稱讚馬英九具備全民總統的身分與高度。

馬辦指出，2014年馬英九曾到義光教會探視林義雄，還留下卡片，新聞都有報導，柯總召連基本事實都搞錯，麻煩請柯建銘先把相關資訊搞清楚再來講。

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馬辦表示，大過年的，柯建銘難道不覺得無時無刻都在搞政治，是會惹人反感的嗎？如果要這樣問，那請問柯建銘，去看過被蔡政府查水表的教授蘇宏達以及無辜民眾嗎？看過被「東廠」促轉會前副主委張天欽說要惡搞的新北市長侯友宜嗎？

馬辦指出，有空講這些政治語言，不如去監督農委會解決蛋荒；只搞政治，不管民生，連年都不讓民眾好過嗎。（編輯：林克倫、趙蔚蘭）1110130